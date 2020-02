Samsung développerait un nouvel accessoire pour transformer les smartphones en ordinateurs

Depuis quelques années, par le biais de sa fonctionnalité DeX, Samsung essaie de transformer ses smartphones haut de gamme en ordinateur. Sur les Galaxy S et Galaxy Note, lorsqu’on connecte le smartphone avec un écran, une souris et un clavier, on peut ouvrir les applications sur une interface desktop similaire à celle de Windows qui permet de faire du multitâche et d’avoir des fenêtres flottantes. Et progressivement, Samsung a musclé cette fonctionnalité. Par exemple, avec Linux On DeX, il est possible de lancer une distribution Linux via ce système.

Dexbook, un écran à emporter avec soi pour utiliser le DeX des Samsung Galaxy n’importe où ?

La prochaine étape pour cette vision de Samsung pourrait être le lancement d’une sorte d’écran portable baptisé « Dexbook ». Pour le moment, le constructeur n’a pas encore donné d’indice qui suggèrerait qu’il développe ce produit. Cependant, c’est ce qui est suggéré par des sources du média ETNews, qui est relayé par Sammobile.

En substance, il s’agirait d’un écran de 14,1 pouces destiné à faciliter l’utilisation du DeX, avec une batterie de 10 000 mAh, et qui ne pèserait moins d’un kg. L’idée serait que lorsqu’il souhaite accéder à l’interface desktop du DeX avec son smartphone, l’utilisateur puisse sortir cet écran portable. Ce qui est curieux, c’est que d’après la source évoquée par Sammobile, cet écran n’aurait pas de clavier ni de souris intégrées. Et en ce qui concerne le prix, celui-ci pourrait être de 339 dollars à 423 dollars.

Bien entendu, pour le moment, cette information est encore à prendre avec les pincettes d’usage, étant donné que celle-ci vient d’une source non officielle.

Mais en tout cas, on notera que depuis l’année dernière, on semble de plus en plus s’intéresser à la possibilité de transformer les smartphones en ordinateurs dans l’écosystème Android.

Depuis l’année dernière, avec Android 10, le système d’exploitation de Google propose une fonctionnalité cachée que les médias appellent « Desktop Mode » et qui fonctionne comme le DeX de Samsung.

Et en mettant à jour certains de ses smartphones vers Android 10, LG semble avoir activé cette fonctionnalité. Mais le plus intéressant est que d’après d’autres sources, à l’instar de Samsung, LG voudrait aussi vendre des écrans portables qui permettront aux utilisateurs de ses smartphones du mieux profiter du Desktop Mode.