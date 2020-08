Samsung dévoile son Galaxy Z Fold 2, et il est magnifique

Samsung a profité d’un Unpacked bien chargé pour présenter ses nouveaux produits, les Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, les Tab S7 et S7+, les Buds Live ainsi que la nouvelle Samsung Galaxy Watch 3. En guise de bonus, nous avons eu droit aux premières images du Galaxy Z Fold 2, qui avait déjà fuité il y a quelques heures sur le compte Twitter d’Evan Blass.

Un design plus soigné

Le Galaxy Fold première génération nous avait impressionné lors de notre test. Il permet de tous nouveaux usages sur un smartphone, mais n’étais pas dénué de défauts. Avec cette seconde version, Samsung semble corriger le tir. En premier lieu, l’écran avant est bien plus grand, avec 6,2 pouces au compteur, ce qui permettra une vraie utilisation au quotidien, sur la V1, ce n’était qu’un écran d’appoint.

Ensuite, l’écran principal change surtout dans sa gestion de la caméra, et gagne en surface avec ses 7,6 pouces. Fini l’encoche déportée, place à un poinçon bien plus discret. Le rendu est beaucoup plus qualitatif au final.

Niveau coloris, l’arrivée du modèle en bronze au côté du noir s’inscrit dans la lignée des autres produits présentés pendant ce Unpacked 2020. L’appareil photo extérieur est composé de trois capteurs, qui semblent être les mêmes que sur le Note20.

La charnière est revue, et il y a moins d’espace une fois le Z Fold 2 plié. Le smartphone déplié est plus fin, avec ses 6mm d’épaisseur. Comme le Z Flip, il pourrait rester ouvert sur plusieurs degrés, et ne pas se contenter d’être soit plié, soit déplié entièrement.

Samsung n’a annoncé ni prix, ni date de sortie aujourd’hui, mais promet plus d’informations le 1er septembre.

