Samsung : enfin, un smartphone pliable à moins de 1 000 euros ?

Pendant des années, on n’a cessé d’évoquer les projets de smartphones pliables des différentes marques. Et en 2019, les premiers modèles sont enfin arrivés sur le marché. Actuellement, Smasung peut être considéré comme le leader des smartphones pliables. Après avoir dévoilé le Galaxy Fold en 2019, le géant coréen a lancé le Galaxy Z Flip en début d’année. Et récemment, lors de l’événement consacré au Galaxy Note 20, celui-ci a également présenté le Galaxy Z Fold 2.

Mais pour le moment, si Samsung propose déjà une bonne variété de modèles, le vrai problème des smartphones pliable, c’est leurs prix. Même le Galaxy Z Flip, sur lequel Samsung semble avoir fait quelques concessions sur la fiche technique, coûte plus de 1 000 euros.

Bientôt, un modèle abordable ?

La bonne nouvelle, c’est que de plus en plus de sources indiquent que Samsung prépare des smartphones pliables plus abordables. Précédemment, nous avons évoqué des rumeurs selon lesquelles l’entreprise travaillerait sur une version « Lite » du Galaxy Fold. Il s’agirait d’un hybride smartphone/tablette comme le Galaxy Fold ou le Galaxy Z Fold 2. Mais grâce à quelques sacrifices sur la fiche technique, ce modèle serait proposé à un prix plus bas.

Et cette semaine, un article de nos confrères de Sammobile évoque un autre smartphone pliable abordable. Il s’agirait d’un smartphone pliable à clapet comme le Galaxy Z Flip, mais son prix pourrait être en dessous de 1 000 dollars, et probablement en dessous de 1 000 euros en Europe. Malheureusement, Sammobile ne partage pas beaucoup de détails sur cet appareil, outre le fait qu’il y aurait une option avec 64 Go de mémoire, et une autre avec 128 Go, et que ce modèle serait disponible en trois coloris : noir, vert et bleu.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Cependant, on notera que dès le lancement des premiers smartphones pliables, on s’est demandé quand ce type d’appareil pourrait être disponible à moins de 1 000 euros.

D’ailleurs, un autre constructeur, Huawei, a déjà évoqué la possibilité de proposer des smartphones en dessous de cette barre symbolique, lorsque la production des écrans pliables augmentera et que les coûts baisseront. Mais cette déclaration a été faite avant l’annonce des sanctions américaines contre la marque chinoise, qui, depuis, a peut-être revu ses plans.