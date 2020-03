Samsung ferme son service de streaming de jeux vidéo (et tout le monde s’en fout)

Un service de streaming chez Samsung ?

Cela fait quelques années maintenant que le jeu vidéo peut également être pratiqué grâce à la magie du streaming. Les joueurs peuvent par exemple profiter du service PlayStation NOW (sur PS4 et PC), sans oublier bien sûr un certain Google Stadia, lancé en fin d’année dernière. Chez Samsung, on préparait un certain PlayGalaxy Link, dont la vocation était de streamer ses jeux PC sur un smartphone.

« Etait« , car le service PlayGalaxy Link de Samsung ne verra finalement jamais le jour. Le géant coréen a en effet posté sur le site officiel de l’application un court message, confirmant l’arrêt pur et simple de PlayGalaxy Link… avant même sa disponibilité publique. En effet, le service n’est toujours pas sorti de sa phase bêta, et n’en sortira donc jamais.

Project xCloud en ligne de mire ?

L’équipe Samsung indique : « Merci d’avoir joué et soutenu PlayGalaxy Link tout au long de la période bêta. L’équipe de PlayGalaxy Link vous informe par la présente de la fin du service le 27/3/2020. Après de nombreuses et difficiles discussions, PlayGalaxy Link prendra fin le 27 mars 2020 en raison de changements de politique interne ». Cela permettra à l’équipe de développement de se focaliser sur d’autres services à venir.

Les explications fournies par Samsung sont relativement floues, mais on sait que le géant coréen collabore très activement avec un certain Microsoft pour la mise au point de Project xCloud, qui arrivera prochainement.

Il semble donc logique pour Samsung d’éviter de mobiliser ses troupes sur deux projets relativement semblables, et se focaliser sur un seul et même objectif. A cela s’ajoute le fait que le Project xCloud de Microsoft est nettement plus à même de connaître un vrai succès auprès des joueurs, que le PlayGalaxy Link.