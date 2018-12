Le Samsung Galaxy A8s sera dévoilé avant le Huawei Nova 4

Samsung a annoncé qu’il lèverait le voile sur son nouveau smartphone à la date du 10 décembre, soit dans moins d’une semaine. Le Galaxy A8s sera le premier téléphone de la marque coréenne à exploiter un écran de type Infinity-O, ce qui signifie qu’un trou remplace la traditionnelle encoche. Directement percé dans l’écran, il permet l’intégration des capteurs photo. Et nous savons à quel point Samsung déteste l’encoche.

Samsung Galaxy A8s versus Huawei Nova 4 ?

Hier à peine, Huawei révélait qu’il présenterait le Nova 4 à la date du 17 décembre. Le smartphone exploite le même principe de trou dans l’écran plutôt que l’encoche, si bien qu’il semble avoir de nombreuses similitudes avec son homologue coréen, du moins en termes de design. En effet, le trou est installé à gauche de l’écran sans bordures.

Son concurrent coréen semble avoir attendre le dernier moment, afin que d’avoir la date de présentation, pour révéler la sienne. Après ce modèle, Samsung dévoilera également le Galaxy S10 Plus, un téléphone qui devrait être présenté lors du premier trimestre de l’année 2019.

En termes de spécificités techniques, le Samsung Galaxy A8s devrait embarquer un SoC Snapdragon 710, 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne pour un écran de 6,4 pouces. Il serait aussi possible que le constructeur supprime le port jack afin que son mobile soit plus fin, mais cela n’a pas été confirmé. Pour sa part, le Huawei Nova 4 disposerait d’un processeur Kirin 980, de 4 à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il devrait se doter de deux capteurs disposés à l’avant, pour deux à l’arrière.

Si les dates de présentation respectives ont été annoncées, l’on ne sait pas encore quand ils seront en vente, et s’ils le seront en France. Samsung a remporté la course à la présentation, mais les deux constructeurs doivent encore commercialiser leur smartphone respectif.

Source