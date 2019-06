Le Samsung Galaxy Note 10 se dévoile dans une première fuite

Si la date de sortie du Samsung Galaxy Note 10 n’est pas encore connue, le smartphone du constructeur coréen se révèle déjà dans de nouveaux rendus réalisés par OnLeaks et 91Mobiles. Voici ce qu’il faut savoir.

Pas de port jack pour le Samsung Galaxy Note 10 ?

Là où des rumeurs évoquaient déjà le fait que le Samsung Galaxy Note 10 pourrait bel et bien se débarrasser de sa prise jack et de ses boutons physiques, de nouvelles informations à ce sujet ont fuité.

Comme le montrent les rendus, le Samsung Galaxy Note 10 devrait disposer d’un écran particulièrement conséquent et bord à bord. Comme la gamme des Galaxy S10 dévoilée il y a quelques mois, celui-ci devrait embarquer un écran percé, sauf que le trou se situerait vraisemblablement au milieu de l’écran et non sur le côté, comme cela était le cas sur les précédents modèles.

D’autre part, le Galaxy Note 10 de Samsung ne semble pas se doter d’un port jack, comme le laissaient entendre les rumeurs précédentes. Pour rappel, deux smartphones dévoilés par le constructeur coréen s’était déjà débarrassé de ce port : le Galaxy A8s ainsi que le Galaxy Fold, dont la date de sortie officielle n’a pas encore été évoquée par la firme.

Pour ce qui est de l’appareil photo, le Samsung Galaxy Note 10 embarquerait un triple capteur arrière situé à la verticale, en haut à gauche du dos du smartphone. Cela est à noter car la gamme Note de la firme coréenne comprend des smartphones dont le module photo est d’ordinaire placé au milieu, et non sur le côté du téléphone.

Concernant les boutons physiques, il est difficile de distinguer si les rendus du Samsung Galaxy Note 10 en intègrent ou non. Si l’on peut voir des zones plus épaisses caractérisant habituellement les boutons, il pourrait aussi s’agir de zones non cliquables qui s’activeraient simplement au toucher plutôt qu’à l’appui.

En tout cas, l’on peut supposer que plus d’informations fuiteront d’ici la présentation officielle du Galaxy Note 10, dont la sortie pourrait avoir lieu au mois d’août.