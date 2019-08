Samsung Galaxy Note 10 vs Note 10+ : quel smartphone choisir ?

Vous avez déjà choisi entre le Note 9 et le Note 10, et vous demandez maintenant lequel des deux nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+ est fait pour vous, voici tous les points communs et différences entre les deux flagships Samsung.

Design et écran : Galaxy Note 10 ou Note 10+ ?

Samsung marque en 2019 un vrai changement dans son design. Après des S10 très réussis, les nouveaux Note 10 et Note 10+ sont dans l’air du temps. Le Note 10 embarque un écran OLED de 6,3″ pouces avec une résolution de 1080 x 2280 pixels, une densité de 401 ppp, et un ratio de 19:9 et un screen to body de 91%. La résolution est donc inférieure à celle du Note 9.

De son côté, le Samsung Galaxy Note 10+, embarque un écran de 6,8 pouces, lui aussi Dynamic AMOLED, avec une résolution de 3040 x 1444 pixels, une densité de 498 ppp et un ratio de 1:9, et un screen to body de 91%. Les deux écrans sont Infinity O, ce qui signifie des contours quasiment invisibles et une caméra selfie en forme de pinçon qui est placée au centre de la partie haute du Note 10.

Pour ce qui est du poids, le Galaxy Note 10 pèse 168 grammes contre 196 grammes pour le Galaxy Note 10+. Les deux modèles sont aussi fins (7,9 mm) mais le Note 10+ est forcement plus grand avec des dimensions de 162,3 x 77,2 x 7,9 mm contre 151 x 71,8 x 7,9 mm pour le Galaxy Note 10. Le Note 10 est donc bien plus compact que le Note 10+ dont le format global est quasi identique au Note 9. C’est une vraie nouveauté de la gamme de cette année, et Samsung multiplie encore une fois les références, après les trois modèles de S10 (S10e, S10, S10+).

Pour le reste l’allure globale des deux modèles est semblable, la différence principale vue de l’extérieur étant la taille des deux flagships.

Pour ce qui est des couleurs, aucune différence entre Note 10+ et Note 10, qui ont tous deux droit à plusieurs couleurs dans le monde, mais seulement deux en France : l’argent stellaire, et le noir cosmos. Le noir est très sobre, quand le modèle argent stellaire propose un dégradé très moderne à l’arrière. Les deux modèles proposent un capteur d’empreinte sous l’écran, aucun port jack. Le Note 10+ a cependant le droit à un slot pour microSD qui peut supporter des cartes allant jusqu’à… 1 To !

Enfin, tous deux sont certifiés IP68. Ils peuvent donc être immergés sous l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes, et ils résistent à la poussière.

Le Note 10+ est donc gagnant de la partie écran, avec une meilleure résolution, et une meilleure définition. Reste à voir si vous avez besoin d’un écran aussi imposant.

Comparatif des caractéristiques techniques

Performance : même SoC, plus de RAM pour le Note 10+

Au niveau de la performance, le Galaxy Note 10+ est meilleur que le Note 10. La nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7nm promet des performances boostées de 45% par rapport au Note 9. Le GPU s’améliore aussi passant du Mali-G72 au Mali-G76. Ces deux puces sont communes aux deux modèles, là où le Galaxy Note 10+ se détache, c’est sur la RAM qui monte à 12 Go de base, contre 8 Go pour le Note 10. Dans les deux cas, le smartphone est largement dans la tendance 2019, et les 4 Go de RAM seront utiles, mais pas indispensables avant plusieurs mois.

Les Note 10 et Note 10+ utilisent la norme UFS 3.0 qui permet des débits bien plus importants tant en lecture qu’en écriture de fichiers. Dans les deux cas, on a des smartphones très puissants, mais le Note 10+ à l’avantage sur le Note 10.

Batterie et chargement

C’est un point important, la capacité de la batterie passe de 4000 mAh sur le Galaxy Note 9 à 3500 mAh sur le Note 10 et 4300 mAh pour le Note 10+. Le Note 10+ semble donc mieux armé pour être un monstre d’autonomie, même si l’écran Full HD du Note 10 est moins énergivore.

Au niveau du chargement, Samsung fait un pas en avant avec le support de la charge « ultra rapide » jusqu’à 25W sur le Note 10, le Note 10+ supportant quant à lui jusqu’à 45W. Malheureusement le chargeur 45W n’est pas livré dans la boîte, mais les 25W sont déjà suffisants.

Software

Aucune différence sur ce point-là entre le Samsung Galaxy Note 10 et le Samsung Galaxy Note 10+, avec l’excellente surcouche OneUI qui tourne (pour l’instant) sous Android Pie 9.0.

Appareil photo : Galaxy Note 10+ ou Note 10 ?

Samsung a fait un grand pas en avant avec les capteurs photo du S10, et s’appuie dessus pour le Note 10. Le Note 10+ propose cependant une nouveauté intéressante à l’arrière.

Pour le Note 10 et le Note 10+ on trouve cette combinaison de trois capteurs à l’arrière :

12 Mpx, f/1.5-1.8-2.4, 27mm , 1/2.55″

12 Mpx, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″

16 Mpx, f/2.2, 12mm (grand-angle)

Le Samsung Galaxy Note 10+ embarque à l’arrière un capteur ToF (Time of Flight) permettant de mesurer précisément la distance entre les sujets. C’est utilisé par exemple pour l’effet bokeh des photos (et même vidéo aujourd’hui), il sera donc mieux réussi sur le Note 10+. Le capteur ToF permet aussi des interactions plus réalistes en réalité augmentée. C’est un petit argument marketing en plus pour le Note 10+, à vous de voir si vous en avez vraiment besoin.

Comparatif des prix : Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 10+ ?

Le dernier point à aborder dans ce comparatif entre les Note 10 et Note 10+ est important : il s’agit du prix.

Le tarif du Samsung Galaxy Note 10 est fixé à 959€ contre 1109€ pour le Note 10+. Les prix sont amenés à évoluer rapidement, et Samsung propose déjà des bonus de reprise pour les précommandes. Voici les tarifs actuels pratiqués sur les deux modèles chez les marchands :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 10 :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 10+ :

Conclusion : quel smartphone choisir entre le Note 10+ et le Note 10 ?

Vous l’avez vu si vous êtes arrivés jusqu’au bout de ce comparatif Samsung Galaxy Note 10 vs Note 10+, le Note 10+ est en tout point meilleur que le Note 10. Plus grande batterie, capteur ToF, meilleur écran, il ne manque pas d’atout et est donc le choix à privilégier sauf… si vous n’aimez pas les smartphones trop imposants. En effet, le format du Note 10, inédit pour la gamme, est très intéressant. Il vous faut donc peser maintenant les 140€ d’écart entre les modèles, et faire en fonction de vos besoins.

Et vous, préférez-vous le Note 10 ou le Note 10+ de Samsung ? Donnez-nous votre avis en commentaires…