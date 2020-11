Samsung Galaxy Note : finalement, un dernier modèle en 2021 ?

Samsung sortira-t-il encore des Galaxy Note l’année prochaine ? Actuellement, de nombreux fans de la marque coréenne se posent cette question. Autrefois, les Galaxy Note étaient l’une des gammes les plus populaires de Samsung. Et avec celle-ci, le constructeur a même fait figure de pionnier, en popularisant les smartphones avec des écrans XXL.

Mais actuellement, de nombreuses rumeurs suggèrent que Samsung veut mettre fin aux Galaxy Note. D’après celles-ci, au lieu de vendre des Galaxy Note, Samsung proposerait son stylet S Pen pour certains modèles. Et actuellement, des sources indiquent que Samsung pourrait cesser de proposer de nouveaux Galaxy Note dès l’année prochaine.

Ou alors, Samsung pourrait proposer un dernier modèle en 2021 ?

Dans un article publié il y a quelques jours, le site Android Authority évoque une autre possibilité. Citant le média coréen ET News, celui-ci explique que Samsung pourrait aussi sortir au moins un dernier smartphone Galaxy Note l’année prochaine avant de dire adieu à cette gamme.

« Il est probable qu’il n’y aura qu’un seul modèle de la nouvelle série Note dont la sortie est prévue pour la seconde moitié de 2021 », aurait déclaré la source à l’origine de cette nouvelle rumeur. « Samsung Electronics cherchera à se concentrer davantage sur les smartphones pliables plutôt que sur sa prochaine série Note dans la seconde moitié de 2021. »

Néanmoins, même si Samsung pourrait donc proposer un dernier Galaxy Note en 2021, le constructeur aurait bien l’intention de proposer la prise en charge du stylet S Pen sur certains de ses modèles haut de gamme, dont le Galaxy S21 Ultra, ainsi qu’un smartphone pliable.

Bien évidemment, étant donné que Samsung n’a pas encore officiellement évoqué la fin des Galaxy Note, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Il est aussi à noter que ce n’est pas la première fois que cela est évoqué par les médias. Comme le rappelle Android Authority, des rumeurs sur la fin des Galaxy Note de Samsung ont circulé dès 2018.

En tout cas, la fin de cette marque de Samsung ferait couler beaucoup d’encre. Cependant, les fans des Galaxy Note pourront toujours profiter des fonctionnalités qu’ils apprécient sur ces modèles, si Samsung propose la prise en charge du stylet S Pen sur d’autres smartphones.

Plus de Galaxy Note, mais des smartphones pliables plus abordables ?

Sinon, des rumeurs circulent actuellement au sujet des prochains smartphones pliables que Samsung pourrait sortir. Et parmi ceux-ci, il pourrait y avoir des modèles plus abordables, comme une version « SE » du Galaxy Fold ou bien un successeur du Galaxy Z Flip qui aurait un prix moins élevé.

En effet, si les smartphones pliables peinent pour le moment à décoller, c’est en grande partie à cause de leurs prix bien trop élevés. Néanmoins, les constructeurs peuvent faire des concessions au niveau des fiches techniques pour abaisser ces prix. Et plus la production d’écrans pliables va augmenter, plus les coûts de ceux-ci pourront baisser.

Récemment, nous avons aussi relayé des dessins de Samsung Display qui suggèrent que le constructeur pense déjà à des smartphones qui se plient en trois, et à des appareils dotés d’écrans enroulables. Il s’agirait actuellement des pistes d’innovation que le constructeur explore.