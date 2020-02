Samsung Galaxy S20 : pourquoi faut-il le précommander sur la boutique officielle ?

Depuis quelques heures, il est possible de faire sa précommande pour les nouveaux Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra via différentes manières. La plus « officielle » n’est autre que de passer en direct par la boutique du fabricant coréen qui offre de réels arguments en sa faveur.

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, c’est le moment ou jamais de sécuriser son smartphone – et ne pas risquer de voir les délais se rallonger.

Pourquoi opter pour la boutique officielle Samsung ?

Vous avez envie de précommander votre nouveau Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, mais vous ne savez pas comment faire ? Pour ceux qui n’auraient pas encore passé leur commande, la solution évidente n’est autre que le store officiel du coréen. Sur ce dernier, vous pouvez avoir toute une série d’avantages que vous ne recevrez pas ailleurs.

Précommander le Galaxy S20

Pour réduire vos frais, vous pouvez d’abord profiter du programme de reprise de Samsung qui offre jusqu’à 420€ de prime si vous retournez votre ancien téléphone. La boutique officielle offre un maximum de transparence sur ce dernier, et tous les montants de reprise selon la marque du précédent smartphone (Apple, Huawei, OnePlus, Xiaomi mais aussi Samsung). Avec cette prime qui s’applique sur les précommandes des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, la pilule passe mieux.

Mais ce qui fait très certainement craquer les amateurs, c’est que pour toute précommande via le site Samsung, vous serez livré 3 jours avant la date de lancement officiel des Galaxy S20. Pour toute précommande faite avant le 8 mars, vous avez donc la garantie d’être livré le 10 mars – alors que la date de sortie est fixée au 13 mars.

Enfin, le dernier point qui justifie la précommande du Galaxy S20 sur la boutique de Samsung est le suivant : pour les modèles S20+ et S20 Ultra, vous aurez le droit en prime aux nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds + (d’une valeur de 169€…) offerts. Clairement, pour ceux qui avaient prévu de partir sur un Galaxy S20 standard, c’est peut-être l’occasion d’upgrader pour obtenir ce généreux cadeau de remerciements.

Comme vous pouvez le voir par vous-même sur le site du fabricant, le système de personnalisation des Samsung Galaxy S20 au moment de la précommande (choix de l’espace de stockage, de la compatibilité 4G / 5G, des coloris et du modèle) est très intuitif et simple à configurer. Il va sans dire que toute commande réalisée sera livrée gratuitement, sans aucun frais pour l’heureux propriétaire. A noter qu’il possède 14 jours pour changer d’avis, retourner son produit et obtenir un remboursement complet.

Pour précommander le Galaxy S20, c’est par ici :

Précommander le Galaxy S20

Quel modèle de Samsung Galaxy S20 choisir ?

Samsung Galaxy S20 : compact et puissant

Comme vous pouvez le constater sur la page de précommande, le Samsung Galaxy S20 est le téléphone le plus abordable de cette fournée 2020 – avec un tarif de 909€ pour la version compatible sur le réseau classique 4G (et 1 00€ pour la version 5G, qui n’est pas vraiment utile en France pour le moment). Il s’améliore en tout point par rapport au précédent (voir notre comparatif Galaxy S20 vs S10), avec une batterie plus importante, un capteur photo de 64 Mpx à l’arrière et une superbe dalle de 6,2″. Grosse nouveauté cette année, l’écran propose un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui le positionne comme l’écran de smartphone le plus premium du marché.

Il est disponible en trois coloris sur la boutique officielle Samsung : le gris, le bleu et le rose. Si vous précommandez votre Samsung Galaxy S20 assez tôt, vous aurez la chance de vous faire livrer 3 jours avant la date de sortie officielle. Pour découvrir ce nouveau smartphone premium, c’est ici :

Précommander le Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+ : autonomie et performance

Samsung nous a habitué depuis plusieurs années à proposé un modèle « Plus », avec une dalle plus grande. Le Galaxy S20+ propose un superbe écran de 6,7 pouces, une batterie de 4500 mAh, et les mêmes caractéristiques que le S20 globalement. Comme son petit frère, une version 5G existe, et il faut ajouter 100€ au prix public du Samsung Galaxy S20+ (1009€). Vous pouvez voir notre comparatif Galaxy S20 vs S20+ ici.

Il est disponible dans les coloris suivants chez Samsung : le gris, le bleu et le noir. Comme nous l’avons dit plus haut, toute précommande du Galaxy S20+ sur le site officiel vous permettra non seulement de recevoir le téléphone 3 jours avant les autres, mais elle vous enverra aussi les derniers Buds + (valeur : 169€) gratuitement. Pour découvrir la page dédiée à ce Galaxy S20+, c’est ici :

Précommander le Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra : ultra haut de gamme

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est le téléphone ultime chez Samsung. Avec son gigantesque écran de 6,9 pouces, sa batterie de 5000 mAh et un quadruple capteur photo à l’arrière, il est armé pour rivaliser avec l’iPhone 11 Pro Max. Au niveau de l’offre photo, on retrouve un capteur principal de 108 Mpx, un zoom x10 de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur ToF. À l’avant, le capteur selfie est aussi sur-dimensionné, avec 40 Mpx au programme. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est proposé à un prix de 1359€ en précommande – et le modèle français intègre la 5G de base (évidemment, il est aussi compatible 4G).

Il est disponible en deux coloris chez Samsung : le gris et le noir. Comme pour les deux autres modèles, toute précommande avant le 8 mars, vous êtes assurés de le recevoir 3 jours avant la sortie. Vous bénéficiez aussi d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds+ offerte (valeur 169€), et de la possibilité d’obtenir une prime de reprise d’un ancien téléphone. Pour passer précommande du Galaxy S20 Ultra sur le site Samsung, c’est ici :

Précommander le Galaxy S20 Ultra