Samsung Galaxy S21 : 4 coloris devraient être présentés

Samsung devrait présenter ses nouveaux Galaxy S21 le 14 janvier prochain. C’est la division indienne de Samsung qui a officialisé cette date, en ajoutant que les ventes débuteront dès le 29 janvier. Plus on se rapproche de cette fameuse date, plus nous apprenons d’informations à propos de ce smartphone haut de gamme. Après des rumeurs farfelues autour d’une technologie capable de déverrouiller le Galaxy S21 avec sa voix, nous avons appris en début de semaine que le géant coréen pourrait supprimer le chargeur et les écouteurs normalement livrés avec ses téléphones.

La firme coréenne a également annoncé que son Galaxy Z Flip 2 ne sera pas présenté le 14 janvier prochain, Samsung préfère séparer les lancements de ses deux smartphones très haut de gamme afin qu’ils ne se concurrencent pas. Le Galaxy Z Flip 2 arrivera donc un peu plus tard dans l’année.

Le Galaxy S21 déjà en précommande en Inde.

Revenons en Inde, où les représentants locaux pour Samsung semblent être particulièrement bavards et peu soucieux de l’effet de surprise. En Inde, il est déjà possible de précommander le Galaxy S21, de ce fait nous connaissons désormais les divers coloris qui seront proposés pour le Galaxy S21. On a pu apercevoir du gris, du blanc, du rose, ou encore du violet.

En ce qui concerne, les Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, ils seront tous deux présentés le 14 janvier prochain, mais les coloris devraient varier. Pour le Galaxy S21+, il ne sera disponible qu’en rose, violet, gris ou noir, tandis que le Galaxy S21 Ultra optera pour deux couleurs noir ou gris. Toujours selon les informations provenant du marché indien, nous pouvons connaître la configuration photo du Galaxy S21 Ultra.

Le smartphone devrait embarquer un capteur principal de 108 mégapixels, ainsi que deux capteurs adjacents de 10 mégapixels. On en découvre également un quatrième qui devrait être un autofocus laser. Nous continuons de surveiller la moindre information à propos du Galaxy S21, de nouvelles annonces devraient avoir lieu dans les prochains jours.