Samsung lance sa carte bancaire avec une fonctionnalité surprenante

Au Royaume-Uni, il est désormais possible de commander une carte bancaire Samsung. Le géant sud-coréen de la tech s’est lancé dans l’aventure en s’alliant, comme annoncé, avec la fintech britannique Curve, développant de multiples services multi-bancaires autour de son agrégateur de comptes.

L’avantage pour Samsung : développer une carte pouvant être pilotée depuis son application Samsung Pay, et proposer aux clients d’intégrer leurs différents comptes bancaires dans une seule et même application. Une stratégie peut-être plus avantageuse que l’Apple Card de la marque à la pomme, mis à part l’absence de carte physique. En effet, Samsung se limite pour l’heure à une carte bancaire essentiellement numérique.

Changer de sources de paiement rétroactivement

L’arrivée de Samsung dans la fintech a été officialisée à la fin du mois de mai dernier. La société annonçait alors avoir rejoint un programme d’accompagnement de SoFi et Mastercard, pour développer une carte de débit et un compte courant Samsung Money. Quatre mois plus tard et l’annonce d’un partenariat avec la fintech Curve, Samsung débarque au Royaume-Uni. Entre temps, le projet de compte bancaire Samsung Money semble avoir été laissé de côté pour se concentrer sur une carte multi-bancaire.

Plusieurs avantages découleront de la possibilité de lier plusieurs comptes. Le plus innovant : la fonctionnalité « Go Back In Time » développée par Curve. En pratique, celle-ci permet à l’utilisateur de choisir de changer le compte courant débiteur d’une transaction passée.

Cette fonctionnalité a fait la campagne de Curve lors de la crise sanitaire liée au COVID-19. En effet, sa fonctionnalité couvre des paiements effectués jusqu’à 90 jours dans le passé, une durée maximale étendue alors qu’elle n’était que de deux semaines.

Accès aux statistiques de Curve

Autrement, la Samsung Pay Card récupère l’ensemble des outils statistiques de Curve. À savoir les notifications de dépenses instantanées sur notre smartphone, plusieurs tableaux de catégorisation des dépenses, des frais de change moins élevés et une fonctionnalité de paiements entre amis. L’ensemble de ces avantages repris des banques en ligne et des néo-banques seront accessibles depuis l’application de Samsung.

Enfin, la marque sud-coréenne compte profiter de l’avantage de son partenariat en proposant du cashback à ses clients. Il sera de l’ordre de 5 % pour les achats effectués sur la boutique officielle, comme pour précommander le Samsung Note 20, et 1 % chez certains commerçants partenaires, à la manière des cartes bancaires Revolut.