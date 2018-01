Samsung pourrait combiner scanner d’iris et reconnaissance faciale pour plus de sécurité

Est-ce la réponse de Samsung au FaceID de l’iPhone X ?

A moins d’un mois du Mobile World Congress, le salon à Barcelone durant lequel Samsung présentera le Galaxy S9 et le S9+, de plus en plus d’informations fuitent sur ces nouveaux smartphones hauts de gamme. La keynote de Samsung sera particulièrement intéressante dans la mesure où les S9 et S9+ seront les premiers hauts de gamme Samsung à sortir après l’iPhone X d’Apple.

Et justement, on apprend que Samsung pourrait présenter une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance faciale appelée ‘Intelligent Scan Biometrics’ pour contrer le FaceID de l’iPhone X.

Le géant coréen propose déjà la reconnaissance faciale sur ses précédents modèles (ainsi qu’un scanner d’iris). Mais pour le moment, Samsung a estimé que cette fonctionnalité n’est pas suffisamment fiable pour qu’on l’utilise pour valider des paiements, alors qu’Apple se fie complètement au FaceID, au point de ne pas mettre de scanner d’empreintes sur l’iPhone X.

Mais en utilisant à la fois le scanner d’iris et l’ancienne reconnaissance faciale, Samsung aurait développé la fonctionnalité « Intelligent Scan » qui permet d’avoir plus de sécurité et plus de précision.

Pour le moment, cela n’est bien évidement pas officiel

L’info provient du site SamCentral (largement relayé par la presse high-tech) qui a analysé la dernière beta d’Android Oreo pour le Galaxy Note 8. Selon cette découverte, Samsung utiliserait « le scanner d’iris et la reconnaissance faciale ensemble pour de meilleurs résultats même en faible ou très fort éclairage ». Une vidéo mise en ligne sur YouTube donne également un aperçu du fonctionnement.

Mais bien entendu, tout ceci est à prendre avec des pincettes, même si d’autres éléments suggèrent qu’après la sortie de l’iPhone X (et de son FaceID), Samsung compte miser sur une meilleure reconnaissance faciale. En effet, le SoC Exynos 9810 qui sera utilisé par certaines variantes du S9 et du S9+ est conçu pour mieux supporter cette fonctionnalité.

(Source)