Samsung présente sa Galaxy Tab S4, pour concurrencer l’iPad Pro ?

Nous avons rendu visite à Samsung pour découvrir leur nouvelle tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S4.

Cette nouvelle tablette embarque un processeur Eet 4 Go de RAM. Au niveau de la batterie, les 7300 mAh devrait. La recharge complète prend dorénavant 3h30. Point positif, la mémoire est extensible en y ajoutant une carte microSD (jusqu’à 400 Go).

L’écran Super AMOLED de 10,5″ propose une résolution de 2560 par 1600 Pixels. La place est faite à l’écran avec des contours bien plus fin que les modèles précédents et la disparition du bouton home. La reconnaissance faciale et d’Iris sont de la partie pour pouvoir déverrouiller rapidement la Tab S4.

Samsung n’a pas oublié l’aspect audio avec quatre haut-parleurs qui supportent la technologie Dolby Atmos, développés avec la société AKG. Alors qu’elle a beaucoup de chance de disparaître sur les nouveaux iPad Pro, la prise jack est bien présent sur le modèle Samsung.

Si vous aimez prendre des photos de vacances sur votre tablette (on ne vous en veut qu’à moitié), la caméra arrière embarque un capteur de 13 Mpx, contre 8 pour le capteur avant.

La Samsung Galaxy Tab S4, aussi (et surtout) pour les pros

Le maître mot de la Galaxy Tab S4 est productivité. En proposant la compatibilité Samsung DeX et l’intégration du S-Pen, Samsung nous propose une sorte de Galaxy Note géant, ayant pour but de concurrencer l’iPad Pro. Le dock DeX prend la forme d’un support avec clavier (vendu 149€) et permet de transformer la tablette en ordinateur de bureau. Si la Galaxy Tab S4 est branchée en HDMI à un écran, l’écran devient un trackpad géant.

Le modèle Wi-Fi en 64 Go sera lancé en précommande le 10 août pour 699€ et la version 4G pour 759€. Les livraisons débuteront le 24 août, et toute personne ayant précommandé aura en cadeau le Book Cover Board (d’une valeur de 149€).