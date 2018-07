iPad Pro 2018 : quelles nouveautés ?

Selon les rumeurs en circulation sur la Toile, l’iPad Pro 2018 pourrait être dépourvu de port jack. Mais pas que…

L’actualité Apple bat son plein et les spéculations en tout genre vont bon train. Voici les dernières rumeurs qui circulent sur l’iPad Pro 2018.

Le changement, c’est maintenant

Après toutes les rumeurs soulevées par un journaliste de 9to5Mac, celles qui nous intéressent aujourd’hui concernent l’iPad Pro 2018. Attendu, comme beaucoup d’autres produits Apple, l’iPad Pro 2018 va évidemment être sujet à plusieurs changements. À ce titre, le Web s’enflamme à la moindre annonce. On fait le point ci-dessous.

Disparition du port jack

À l’image de l’iPhone 7 en son temps, l’iPad Pro 2018 pourrait abandonner son port jack. La rumeur voudrait, en effet, que le port jack de l’iPad Pro 2018 cède sa place à un port Lightning. Un adaptateur Lightning deviendrait donc indispensable pour profiter de sa musique avec des écouteurs. À moins, bien sûr, que vous ne possédiez des AirPod. On commence à connaître la chanson…

Mais encore…

Autres rumeurs sur l’iPad Pro 2018 : l’abandon du bouton Home, la présence d’un capteur Face iD et un nouveau design emprunté à l’iPhone X. Dans l’objectif d’unifier le design des ses iPhone et iPad, Apple pourrait décider de reprendre le design de l’iPhone X et de l’adapter à son iPad Pro 2018. D’autre part, des changements sur l’architecture interne de l’iPad Pro 2018 sont également à prévoir. Premier élément à faire les frais de ces changements, le bouton Home qui devrait, en toute logique, disparaitre sur cette nouvelle version de l’iPad Pro 2018 . De même, le capteur Face iD et le Smart Connector devraient vraisemblablement être repositionnés sur l’appareil. Nous devrions en savoir un peu plus dans les jours qui viennent.

