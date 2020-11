Samsung présente ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme pour 2021

Si les modèles premium restent une priorité pour Samsung, le géant coréen n’oublie pas les autres segments du marché, qui sont tout aussi importants. Cette semaine, celui-ci dévoile ses de nouveaux smartphones d’entrée de gamme pour 2021, le Galaxy A12 et le Galaxy A02S, des modèles à moins de 200 euros qui permettent d’avoir un smartphone moderne sans casser sa tirelire.

Le Samsung Galaxy A12 est le modèle le plus intéressant et son prix, de 179 euros avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, ou 199 euros avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, le positionne comme un concurrent des Redmi Note proposés par Xiaomi. Le Galaxy A12 est le successeur du Galaxy A11. Il dispose d’un écran HD+ de 6,5 pouces, d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Sur le dos, il y a une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et deux capteurs de 2 mégapixels pour les macro et la profondeur.

Le tout est propulsé par un processeur octa-core et une batterie de 5 000 mAh. Sinon, il y a un scanner d’empreintes digitales placé sur l’un des côtés. En substance, rien d’impressionnant dans la fiche technique. Néanmoins, ce modèle permet à Samsung d’entrer dans la guerre des prix contre les constructeurs chinois.

Des concurrents des Redmi Note ?

Le Galaxy A02S a une fiche technique encore plus modeste et son prix démarre à 150 euros. Par rapport à l’A12, il a moins de mémoire de stockage, pas de scanner d’empreintes digitales, une prise Micro USB à la place de l’USB C et il n’y a que trois caméras sur le dos : un capteur de 13 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels pour les macro et la profondeur. Le Galaxy A12 et le Galaxy A02S seront disponibles en début d’année.

Sinon, on rappelle que Samsung a déjà présenté un autre modèle de sa nouvelle génération de smartphones Galaxy A : le Galaxy A42 5G. Ce modèle est très intéressant puisqu’il permettra aux clients de Samsung d’accéder à la 5G avec un smartphone qui ne coûte pas trop cher. Le prédécesseur de ce modèle, le Galaxy A41, n’avait pas de version 5G.

Et en même temps, le géant coréen continue de développer les Galaxy M. Il s’agit également d’une série de smartphones abordables, mais sur lequel Samsung accorde plus d’attention au rapport qualité-prix et à l’autonomie. Par exemple, avec le Galaxy M31, Samsung propose un modèle avec une fiche technique comparable à celle du Galaxy A51. Cependant, ce modèle se distingue du Galaxy A51 grâce à sa caméra et grâce sa batterie de 6 000 mAh.

Enfin, Samsung est aussi en train de préparer ses nouveaux modèles haut de gamme de 2021, le Galaxy S21 et ses variantes. Ceux-ci sont très importants puisqu’il s’agira de l’un des principaux concurrents de l’iPhone 12. Le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra devraient être présentés au mois de janvier.