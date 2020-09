Le Galaxy A42 5G sera probablement le smartphone 5G le moins cher de Samsung

Lorsque les fabricants de smartphones Android ont lancé leurs premiers modèles 5G en 2019, il s’agissait principalement d’appareils premium et hors de prix. Mais petit à petit, la 5G devient accessible sur des appareils plus abordables. Samsung, par exemple, propose déjà des versions 5G du Galaxy A51 et du Galaxy A71. Et bientôt, l’offre du géant coréen pour les utilisateurs de la 5G sera renforcée avec un nouveau modèle : le Galaxy A42 5G.

Cet appareil était déjà évoqué par certains médias depuis quelques semaines et désormais, son existence est confirmée. En effet, le Galaxy A42 5G a été mentionné par Samsung dans un communiqué de presse. Le constructeur indique également que l’appareil aura un écran de type Super AMOLED avec une diagonale de 6,6 pouces.

Des rendus de ce nouveau modèle indiquent également que celui-ci aura quatre caméras sur le dos et un design très minimaliste. Le Galaxy A42 5G sera présenté plus tard cette année, ce qui nous permettra d’en savoir plus sur ses caractéristiques. Mais on peut déjà supposer que le prix de ce smartphone sera inférieur à celui du Galaxy A51 5G, qui coûte 479 euros en France.

La 5G arrive petit à petit sur le milieu de gamme

De plus en plus d’appareils milieu de gamme sont aujourd’hui compatibles avec la 5G. Dans ce segment, le Galaxy A42 5G aura des concurrents comme le OnePlus Nord, mais également la version 5G du Pixel 4a que Google devrait lancer avant la fin de l’année.

Et cette tendance devrait s’accélérer dans les prochains mois. En effet, les composants permettant aux constructeurs de proposer des smartphones 5G abordables sont déjà disponibles. Par exemple, il y a trois mois, Qualcomm a dévoilé un nouveau SoC, le Snapdragon 690, qui est justement conçu pour les smartphones comme le Galaxy A42 5G.

Et d’après ce fournisseur, HMD Global, LG Electronics, Motorola, SHARP, TCL et Wingtech vont présenter des smartphones 5G, mais abordables qui utiliseront cette nouvelle puce. « Cette nouvelle plate-forme est conçue pour rendre les expériences utilisateur 5G encore plus largement disponibles dans le monde », avait aussi indiqué Qualcomm lors de la présentation de ce nouveau composant.

Quant à Mediatek, il a lancé la puce Dimensity 820, qui pourra aussi être utilisée par les fabricants de smartphones pour créer des appareils abordables, mais compatibles avec les réseaux 5G. « Avec le nouveau Dimensity 820, nous rendons désormais la 5G beaucoup plus accessible », a déclaré le Dr Yenchi Lee, directeur général adjoint de la division Communications sans fil de MediaTek. Des rumeurs suggèrent que Xiaomi pourrait utiliser ce processeur pour sa prochaine génération de smartphones Redmi Note.

Les constructeurs vont continuer à prioriser la 5G

Récemment, la société IDC a publié des prévisions selon lesquelles les expéditions de smartphones dans le monde seront en baisse de 9,5 % cette année, à cause de la pandémie. Pour s’adapter à cette baisse de la demande, les constructeurs réduiraient leurs productions. Cependant, cette réduction concernerait surtout les modèles 4G, mais pas les modèles 5G.

« La plupart des canaux des marchés développés s’attendent à ce que les portefeuilles qu’ils portent soient dominés par les unités 5G d’ici la fin de 2020, laissant moins d’espace pour la 4G », explique Ryan Reith, program vice president chez IDC. « Cependant, nous pensons toujours que la demande des consommateurs pour la 5G est très faible et que, lorsque cela est combiné aux vents contraires économiques auxquels le marché est confronté, la pression pour réduire les frais de matériel et de service associés à la 5G deviendra de plus en plus importante ».

Et alors que les fabricants de smartphones Android lancent leurs appareils abordables avec la 5G, Apple s’apprête, de son côté, à lancer ses premiers iPhone 5G. Pour rappel, la firme de Cupertino a mis fin à son conflit avec Qualcomm afin de pouvoir s’approvisionner en modems 5G auprès de ce constructeur.