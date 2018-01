Samsung fait appel à l’hypnose pour effacer certains éléments de notre cerveau et oublier les spoilers en une séance d’une vingtaine de minutes.

Toute première fois, toute toute première fois

Vous aimeriez oublier la fin de certains films pour vous replonger dedans avec plaisir ou ne garder aucun souvenir des 7 premières saisons de Walking Dead (et de la première partie de la 8ème) pour pouvoir les revoir tranquillement avec la diffusion des épisodes suivants ? Samsung a trouvé la solution pour que vous puissiez tout oublier et regarder vos programmes préférés avec la même envie de découverte ressentie lors de la première visualisation.

Unspoil me : un hypnotiseur pour oublier ses séries préférées

Pour les amateurs de séries ou de films, s’il y a bien une chose qui peut gâcher le plaisir de découverte est de s’être fait « spoiler » des moments de l’intrigue… ou de les connaître par cœur à force de les avoir regardés.

Samsung a donc mis en place un site grâce auquel il est possible de tout oublier, ou presque, grâce à l’hypnose : Unspoil me. Le fonctionnement est très simple : lorsque vous vous connectez, une séance de 23 minutes vous est proposée avec un hypnotiseur qui peut effacer de votre mémoire des informations que vous ne souhaitez pas conserver. Pour obtenir de bons résultats, il est toutefois nécessaire d’être dans un endroit fermé et ne pas être dérangé.

“Grâce à l’auto-hypnose, vous êtes en mesure de prendre le contrôle de vos processus inconscients”, explique l’hypnotiseur professionnel Frederik Praesto. “Cela peut s’avérer utile pour opérer des changements chez une personne qu’un esprit logique et conscient ne pourrait atteindre de lui-même”.

Oublier pour mieux revoir

Unspoil me est en réalité une belle opération de communication signée Samsung. L’élaboration de cet hypnotiseur se présente ainsi comme une nouvelle manière de mettre en avant sa nouvelle gamme de télévision Qled qui donne une image de qualité 4K ultra Haute-Définition. Pour la marque coréenne, c’est une façon d’inciter les gens à revoir leurs séries et films préférés sur cet écran offrant une meilleure qualité d’image.

D’où l’intérêt d’utiliser Unspoil.me : utiliser l’hypnose pour apprécier pleinement de revoir ses programmes préférés.