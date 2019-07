Samsung reste numéro 1 du marché des smartphones devant Huawei et Apple

Alors que Samsung, Huawei et Apple viennent de lever le voile sur leur résultat trimestriel respectif, les sociétés d’analyse Strategy Analytics et Counterpoint ont partagé des données évoquant le marché des smartphones de façon globale. Sans grande surprise, le constructeur coréen s’assure encore la première marche du podium.

Huawei veut prendre la place de Samsung, mais…

D’une part, les données évoquées dans le rapport de Strategy Analytics font état d’une augmentation des expéditions mondiales de smartphones de 1,9% pour Samsung, soit 76,3 millions de smartphones vendus. En comparaison, celles de Huawei ont augmenté de 1,7% pour 58,7 millions de téléphones, là où Apple accuse une baisse de 0,7%, ce qui représente 38 millions d’iPhone.

Il faut également noter que Strategy Analytics pointe une légère baisse des livraisons mondiales de smartphone, faisant chuter ces dernières de 2,6%, tandis que les deux premiers constructeurs mondiaux constatent une augmentation des expéditions.

D’autre part, les chiffres de Counterpoint dénotent de la même tendance, si bien que Samsung représenterait 20% des parts du marché, contre 16% pour Huawei et 10% pour Apple. Néanmoins, la société évoque une baisse des expéditions de 1,2% seulement, contre 2,6% pour Strategy Analytics.

Selon ce dernier, ce sont les constructeurs Xiaomi et Oppo qui revendiqueraient les quatrième et cinquième places sur le marché des smartphones, avec 9,4% et 8,7% de part du marché. Cela représente une légère augmentation pour les deux constructeurs chinois, bien que les expéditions totales d’Oppo enregistrent une petite baisse.

Pour rappel, cela fait de longs mois que Huawei et Apple revendiquent la seconde marche du podium du marché des smartphones, passant régulièrement l’un devant l’autre. Pour sa part, le constructeur chinois n’a pas hésité à faire part de ses ambitions en déclarant qu’il visait la première place et qu’il souhaitait détrôner Huawei. Néanmoins, la firme a également admis que cela prendrait plus de temps que ce qu’elle avait initialement prévu à cause des tensions qui l’opposent actuellement aux États-Unis. En effet, le pays a déclaré la guerre à la société chinoise en ordonnant à Google de bloquer la licence Android de Huawei et Honor, ce qui a entraîné un effet domino qui risque d’avoir encore des conséquences sur le futur -et potentiellement les résultats financiers- de cette dernière.

N’oublions pas non plus que les USA font peser sur Huawei de nombreuses accusations d’espionnage, jugeant que l’entreprise pourrait être une menace pour la sécurité nationale. En ce sens, le pays cherche à empêcher la firme de vendre ses équipements aux entreprises américaines, une décision mise sur pause jusqu’à la fin de l’été, du moins pour l’instant.