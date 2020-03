Samsung : une caméra de 150 mégapixels pour les smartphones ?

En début d’année, Samsung a frappé fort en présentant le Galaxy S20 Ultra. Considéré comme l’un des meilleurs smartphones du moment pour la photo et la vidéo sur mobile, le S20 Ultra est équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels sur le dos.

Mais alors que Samsung et Xiaomi (avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro) essaient encore de populariser les caméras de 108 mégapixels pour les smartphones, de nouvelles rumeurs évoquent déjà un nouveau capteur… de 150 mégapixels.

Cette semaine, le site Sammobile relaie une rumeur selon laquelle Samsung développerait déjà ce capteur pour ses smartphones haut de gamme, avec pour objectif d’utiliser celui-ci sur un appareil prévu pour le dernier trimestre 2020. Ce capteur utiliserait la même technologie Nanocell que le capteur ISOCELL Bright HM1 du Galaxy S20 Ultra. Et Xiaomi serait déjà intéressé par ce nouveau capteur.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Mais il est à noter que ce n’est pas la première fois que nous relayons des informations non officielles de ce genre. Il y a trois mois, Ice Universe, l’une des sources de « fuites » les plus souvent relayées par les médias, évoquait quant à lui le possible développement d’un capteur Samsung de 144 mégapixels pour les smartphones.

Le Snapdragon 865 est déjà prêt pour un capteur de 150 ou 144 mégapixels

En tout cas, si Samsung lance un capteur de 150 ou de 144 mégapixels, le Snapdragon 865 est déjà prêt à prendre en charge celui-ci.

Pour rappel, le Snapdragon 865 est le SoC qui est proposé par Qualcomm pour les nouveaux smartphones haut de gamme de 2020 et qui est déjà utilisé par le Galaxy S20 et ses variantes ainsi que le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi.

En plus des améliorations des performances du processeur et du processeur graphique, le Snapdragon 865 propose également de nouvelles innovations en matière de traitement des images.

« L’ISP du Snapdragon 865 fonctionne à des vitesses stupéfiantes allant jusqu’à 2 gigapixels par seconde et offre de toutes nouvelles fonctionnalités et capacités de caméra. Vous pouvez capturer en 4K HDR avec plus d’un milliard de nuances de couleurs, capturer des vidéos 8K ou prendre des photos massives de 200 mégapixels », expliquait Qualcomm lors de la présentation de la puce.