Samsung va-t-il tuer les hauts de gamme pour défier Xiaomi ?

Cela fait quelques semaines qu’on entend régulièrement des rumeurs sur une nouvelle gamme de smartphones Samsung : les Galaxy M. Et aujourd’hui, celles-ci se confirment.

Comme le rapporte notre confrère TechCrunch, Samsung a indiqué à Reuters qu’il s’apprête à lancer cette nouvelle gamme en Inde avec trois modèles.

Avec une population de 1,3 milliards d’habitants, l’Inde est devenu l’un des marchés les plus importants de la planète. Or, en Inde, Samsung a cédé sa première place au fabricant chinois Xiaomi, qui propose des smartphones abordables avec des fiches techniques décentes.

Et Samsung semble vouloirs d’inspirer de la stratégie de Xiaomi pour tenter de reconquérir le marché indien.

Sur son site dédié au Sous-Continent, Samsung fait déjà du teasing pour un événement baptisé #IMPOWERD, le 28 janvier, pour la présentation des smartphones Galaxy M.

Samsung Galaxy M is now official #IMPOWERD pic.twitter.com/NrndNd6rCe

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) January 14, 2019