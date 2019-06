San Francisco interdit la fabrication et la vente de cigarettes électroniques

Une mesure à destination des jeunes

La ville de San Francisco en Californie est devenue la première grande ville américaine à interdire sur son territoire la vente des cigarettes électroniques. L’objectif de cette interdiction est clair : préserver les jeunes des effets nocifs de la nicotine. En effet, alors que la consommation de tabac a considérablement diminué en vingt ans aux Etats-Unis, le vaping a augmenté de 78 % chez les lycéens entre 2017 et 2018 selon les autorités sanitaires.

À l’origine de cette décision se trouve la nécessité d’agir face à la « hausse impressionnante » du vapotage chez les jeunes qui a des « conséquences significatives sur la santé publique ». En ligne de mire se trouve Juul, le fabriquant de cigarettes électroniques jugé responsable de la montée de l’addiction des adolescents à la nicotine, dont le quartier général se trouve justement à… San Francisco. En effet, les jeunes ont été séduits par la mode du vapotage et notamment par la forme des produits de Juul et les saveurs fruitées des recharges.

Désormais, une cigarette électronique pourra être vendue à San Francisco, en ligne ou dans une boutique, uniquement si elle a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), l’agence de réglementation des médicaments et des aliments.

Les efforts de lobbying n’ont pas suffit aux fabricants de cigarettes éléctroniques

L’ordonnance a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal et ses onze élus et entrera en application début 2020, même s’il ne s’agit pour l’instant que d’un moratoire en attendant les conclusions de la Food and Drug Administration (FDA) sur les conséquences de la cigarette électronique pour la santé. Ces dernières ne devant pas arriver avant 2002, les élus ont choisi le principe de précaution. « Nous avons passé les années 1990 à lutter contre les géants du tabac, et nous les voyons réapparaître aujourd’hui avec les e-cigarettes », a expliqué le conseiller municipal Shamann Walton.

« Ce moratoire ne serait pas nécessaire si le gouvernement fédéral avait fait son travail », a estimé de son côté le procureur de San Francisco, Dennis Herrera. « Les cigarettes électroniques sont un produit qui, selon la loi, ne peut être commercialisé sans un examen de la FDA. Pour une raison quelconque, la FDA a refusé jusqu’à maintenant de respecter la loi ».

De son côté, Ted Kwong, porte-parole de Juul, a estimé que la décision de San Francisco « ne réglerait pas le problème de la consommation des mineurs » mais pourrait à terme pénaliser les fumeurs adultes qui ont remplacé la cigarette classique par le vapotage.