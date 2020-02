Sans raison apparente, Jeff Bezos vend 4 milliards de dollars d’actions Amazon

En l’espace d’une semaine, le CEO (entre autres) d’Amazon a dilapidé 4 milliards de dollars d’actions de son entreprise. Rien que sur un seul jour, il aurait vendu près de 570 millions de dollars d’actions. Devant cette étrange activité, CNBC a mené l’enquête et explique qu’il s’agit d’un contrat de transaction convenu à l’avance.

Autre élément important, ces transactions se sont déroulées quelques semaines seulement après que l’on apprenne que le smartphone de Jeff Bezos ait été piraté. Pour rappel, des sources estiment que le Prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, aurait envoyé une vidéo à Jeff Bezos cependant ce fichier était infecté et c’est ce qui a pu permettre de récupérer une grande partie des données présentes dans le téléphone de l’homme le plus du monde.

Quelle est la véritable explication ?

En plus d’Amazon, Jeff Bezos est également à la tête de la société Nash Holdings maison mère du Washington Post. Entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le média américain, c’est une très longue histoire, et l’affaire de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi n’a pas arrangé les choses.

Mais Jeff Bezos n’est pas seulement propriétaire de la plus grande marketplace au monde ni du Washington Post, il possède également la société d’exploration spatiale Blue Origin. Le plan de Bezos est de vendre près d’un milliard de dollars d’actions Amazon par an pour financer les projets Blue Origin. Avec cette entreprise, Jeff Bezos a pour objectif principal de développer le tourisme spatial. En fin d’année 2019, Blue Origin a été sélectionnée par la NASA pour participer à la mission lunaire Artemis, aux côtés de 14 autres entreprises, dont celle d’Elon Musk : SpaceX.

Jusqu’à présent, ni Jeff Bezos ni personne de chez Amazon n’a justifié ces transactions d’actions, nous mettrons l’article à jour quand nous en saurons davantage.