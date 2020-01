L’Arabie Saoudite aurait piraté le smartphone de Jeff Bezos grâce à WhatsApp

Il y a près d’un an, des rumeurs évoquaient déjà la possibilité que l’Arabie Saoudite ait hacké le smartphone de Jeff Bezos, patron d’Amazon et du Washington Post.

À l’époque, le motif de ce piratage portait sur la manière dont le quotidien a traité l’affaire Khashoggi, du nom du journaliste assassiné par les pouvoirs saoudiens en octobre 2018. Le pays a nié les faits pendant des mois en assurant qu’il avait quitté le consulat vivant avant de reconnaître le meurtre était prémédité. Exilé aux USA depuis 2017, Jamal Khashoggi écrivait régulièrement des chroniques pour le Washington Post, qui a largement couvert l’affaire lors de l’annonce du décès du journaliste.

Ce mercredi 22 janvier, le Guardian rapporte que deux responsables de l’ONU affirment que l’Arabie Saoudite a bel et bien réussi à pirater le smartphone de Jeff Bezos. Selon le rapport sur lequel ils se basent, c’est un message envoyé au patron du Post en 2018 sur WhatsApp qui est à l’origine de l’infection.

Ce message n’a pas été rédigé par n’importe qui, car son auteur ne serait autre que le prince héritier Mohammed ben Salmane. Ce dernier a été accusé d’avoir orchestré lui-même le meurtre de Khashoggi en raison de ses vives critiques sur le pouvoir saoudien. Le message en question contenait un fichier vidéo qui serait à l’origine du piratage survenu environ cinq mois avant l’assassinat du journaliste.

De nouveau, l’ambassade saoudienne a démenti ces accusations dans un tweet en déclarant : « Les récents rapports des médias qui suggèrent que le Royaume est derrière un piratage du téléphone de M. Jeff Bezos sont absurdes. Nous demandons qu’une enquête soit menée sur ces allégations afin que nous puissions connaître tous les faits ».

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020