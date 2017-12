Les scanners d’empreintes intégrés à l’écran arrivent et Samsung pourrait être le premier à s’en servir

Synaptics va produire en masse des scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran. Et ce serait pour l’un des 5 plus importants fabricants de smartphones (probablement Samsung).

Si certains constructeurs placent leurs scanneurs d’empreintes digitales sur les dos des smartphones, d’autres, comme Samsung et Apple, les ont placés sur le bouton d’accueil.

Cependant, avec les designs d’écrans sans bordures et la suppression du bouton d’accueil, Samsung a été obligé de mettre le scanner d’empreintes sur le dos du Galaxy S8 et du Note 8. Apple, quant à lui, a décidé de remplacer le scanner d’empreintes par la reconnaissance faciale sur l’iPhone X.

Mais les constructeurs auront bientôt une nouvelle option : intégrer le scanner d’empreintes digitales à l’écran

Cela fait déjà un moment que l’on entend parler de cela, ainsi que de la société Synaptics qui, grâce à ses technologies, rend ce nouveau design possible. Et aujourd’hui, Synaptics annonce la production en masse de son scanner d’empreintes intégré à l’écran pour l’un des 5 grands des constructeurs OEM.

Si le « Top 5 » fait probablement référence à Samsung, Apple, Huawei, Oppo et Xiaomi, on est presque sûr que Samsung sera le premier à utiliser la technologie de Synaptics. Comme Apple compte déjà sur la reconnaissance faciale avec Face ID sur l’iPhone X, il pourrait tout simplement ne plus utiliser les empreintes digitales sur ses prochains modèles.

D’autre part, Synaptics a déjà travaillé avec Samsung et dans son communiqué de presse, il indique que son capteur Clear ID FS9500 a été conçu pour les smartphones avec écran « infinity display ».

Si ce vocabulaire vous rappelle quelque chose, c’est parce que c’est également celui qui est utilisé par Samsung pour désigner les écrans larges et sans bordures des Galaxy S8 et Note 8. Et « Infinity display » est mentionné 3 fois dans le communiqué de Synaptics.

(Source)