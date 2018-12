Screeneo S : une nouvelle gamme de projecteurs à courte focale de Philips

Philips a annoncé une nouvelle gamme de vidéoprojecteurs. Il s’agit de projecteurs à courte focale. 3 modèles composeront la gamme Screeneo, le S2, S4 et S6.

La gamme de projecteurs Screeneo S sera dévoilée durant le CES

Les vidéoprojecteurs classiques doivent être placés à une certaine distance de l’écran ou du mur sur lequel la vidéo est projetée. Cette contrainte peut être gênante dans certaines installations notamment lorsqu’il est difficile de placer le projecteur ou que sa position est gênante pour la projection. Par ailleurs, l’installation d’un vidéoprojecteur au plafond est assez disgracieux et peu pratique. La meilleure solution, dans de tels cas, reste les vidéoprojecteurs à courte focale qui se placent au pied de l’écran ou du mur sur lequel l’on souhaite projeter. C’est ce que propose la gamme de projecteurs Screeneo S de Philips.

Le constructeur hollandais Philips a annoncé qu’il profiterait du salon du CES 2019, qui se déroulera à Las Vegas aux États-Unis, pour présenter sa nouvelle gamme de projecteurs à courte focale Screeneo S. Le salon Consumer Electronics Show (CES) est un peu la grand messe des nouvelles technologies. Il se tiendra du 8 au 11 janvier 2019 dans la ville des casinos.

Peu d’informations ont filtré sur ces nouveaux modèles de projecteurs à courte focale pour le moment. Les détails seront donnés durant le salon et notamment les prix et la date de commercialisation de ces produits. Trois modèles seront présentés, Le Screeneo S2, S4 et S6.

Vidéoprojecteur Philips Screeneo S2 : de la HD

Selon le communiqué de presse de la firme d’Amsterdam, le Screeneo S2 proposera une résolution 720p en HD. La luminosité est de 600 lumens et la diagonale maximale est de 120 pouces soit 3,05 m. Il dispose d’un système son en stéréo pour l’audio. Il est compatible WiFi et Bluetooth.

Le projecteur Philips Screeneo S4 : le Full HD

Similaire au S2, le Philips Screeneo S4 propose toutefois une luminosité supérieure et une définition de 1.400 lumens, 1.080 p, soit Full HD. Notez, par ailleurs, qu’il gère aussi le HDR10.

Le must : le Philips Screeneo S6 avec l’Ultra HD

Avec le modèle S6, Philips monte dans le haut de gamme. Le Screeneo S6 sera doté d’une définition de 2.160 p, Ultra HD. Côté luminosité, il faudra compter sur du 1.600 Lumens. En plus de gérer le HDR 10 ce modèle supportera aussi le HDR HLG.

Il sera possible de découvrir la toute nouvelle gamme de projecteurs SCREENEO au stand PHILIPS PROJECTION 20227, situé dans le hall 1 du LVCC South Hall 1 du 8 au 11 janvier.