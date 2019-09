See, un premier trailer épique pour Jason Momoa sur AppleTV+

On va finir par se demander s’il existe un rôle que Jason Momoa ne peut pas endosser. Incroyable Aquaman chez DC Comics, convaincant Khal Drogo dans Game of Thrones, ébouriffant dans Frontier… l’acteur incarne cette fois un guerrier aveugle dans See, la série qui sera celle du lancement pour Apple TV+. Le trailer donne déjà envie de s’abandonner au futur service de streaming.

Jason Momoa éblouissant dans la série

Cela ne faisait pas forcément partie des informations que l’on attendait le plus à l’occasion de l’événement Apple. La série qui sera mise en ligne le 1er novembre prochain est réalisée par Francis Lawrence (Hunger Games) et écrite par Steven Knight (Peaky Blinders) nous projette 600 ans dans le futur. Dans See, l’humanité a été dévastée par un virus. Les quelques survivants ont tous perdu la vue. Mais, ils découvrent peu à peu, que leurs enfants ont eux récupéré la vue. Une évolution qui va complètement changer la situation.

Jason Momoa, personnage principal de la série y incarne un « guerrier, un guide et un gardien sans peur ».

En ce qui nous concerne, on devrait donner une chance à AppleTV+ (avec la période d’essai) rien que pour cette série. Reste à voir les autres programmes que la marque à la pomme va pouvoir nous proposer pour nous convaincre de rester.

Parmi les autres programmes, on trouve The Morning Show, avec Steve Carell, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Cette série nous plongera dans les coulisses d’une émission d’information matinale tout en dénonçant le cynisme du monde de la télévision. A priori, un peu moins sexy, mais on a tout de même envie de lui laisser sa chance en voyant la bande-annonce.

Pour le lancement, Apple n’aura pas une très grande quantité de produits originaux. Mais l’objectif était surtout un lancement avant Disney+. Objectif atteint.