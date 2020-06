Selon Gartner, les ventes de smartphones au premier trimestre ont baissé de 20 %

Depuis plusieurs mois, on ne cesse d’évoquer les baisses des ventes de smartphones au premier trimestre qui ont été causées par la pandémie. Par exemple, il y a un mois, nous avons relayé des estimations des baisses d’expéditions de smartphones durant ce premier trimestre. Et aujourd’hui, nous avons des estimations provenant de Gartner qui indiquent que « les ventes mondiales de smartphones aux utilisateurs finaux ont diminué » ont diminué de 20,2 % durant le premier trimestre 2020. « La pandémie de coronavirus a provoqué le pire déclin du marché mondial des smartphones », a déclaré Anshul Gupta, analyste principal de recherche chez Gartner. « La plupart des principaux fabricants chinois et Apple ont été gravement touchés par les fermetures temporaires de leurs usines en Chine et la réduction des dépenses de consommation en raison du confinement mis en place dans le monde. »

Xiaomi a tout de même affiché une croissance positive

Dans le Top 5 des constructeurs, Samsung, Huawei, Apple et OPPO ont vu leurs ventes baisser. Xiaomi, en revanche, aurait été moins affecté puisque les ventes de ce constructeur chinois ont connu une légère hausse de 1,4 % durant le premier trimestre. Cette hausse serait attribuée aux bonnes ventes des smartphones Redmi de la marque, ainsi qu’à la stratégie très agressive de Xiaomi sur les ventes en ligne. Mais malgré cela, Xiaomi est numéro 4, derrière Apple, Huawei et Samsung.

En ce qui concerne Apple, Gartner indique que la firme de Cupertino a bien débuté l’année 2020 et que s’il n’y avait pas eu la pandémie, la marque à la pomme aurait probablement réalisé des ventes record. L’impact de la pandémie aurait tout de même été mitigé par Apple grâce à ses boutiques en ligne et à la reprise de la production à un rythme presque normal.

Si certaines entreprises du monde de la tech, comme Amazon ou Microsoft, ont observé une forte croissance durant la pandémie, le hardware devrait être sévèrement impacté. Il y a quelques jours, Gartner a prédit une baisse de 13,6 % des ventes de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs portables en 2020, par rapport aux ventes de 2019.