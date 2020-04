Selon un insider, Microsoft prépare de très grosses exclusivités sur la Xbox Series X

Le jeu vidéo est au centre de nombreuses guerres dans l’industrie. Guerre des consoles, guerre des services désormais avec les nombreuses formules entre le PS Now, le Xbox Game Pass, Uplay+… Mais également, la guerre peut-être la plus importante : Celle des exclusivités. Sur la génération actuelle, la Xbox One a énormément souffert de cette guerre-là. Aucune nouvelle grosse licence majeure du côté de la Xbox One, face à une PS4 qui n’a cessé de proposer des exclusivités assez fortes qui ont marqué le catalogue de la console et cette génération. Conscient de ce problème, la firme américaine a forcément préparé le terrain pour inverser la tendance. Depuis 2017, Xbox et son patron Phil Spencer sont en quête de studios talentueux pour produire de grosses exclusivités qui pourront rivaliser sur Xbox Series X face aux studios First Party de Sony et de sa PlayStation 5. Et selon un insider, cela devrait être un pari gagnant.

La Xbox Series X : Le meilleur catalogue de l’histoire de la Xbox ?

On le sait depuis pas mal de temps maintenant, la firme de Redmond sera bien armée face à Sony et la PlayStation 5. Sa Xbox Series X sera donc plus puissante et pourra proposer des choses assez folles en termes de technologie. Avec le rachat d’une quinzaine de studios, un insider bien renseigné annonce sur les forums ResetEra qu’en plus de la préparation « technique », Microsoft sera aussi bien préparée sur le plan « Entertainment ».

De nombreux internautes échangés sur leurs souhaits concernant les jeux de la prochaine console de Microsoft avec une envie de voir la firme passer à la vitesse supérieure avec des jeux plus réalistes en abandonnant le côté « Cartoon » pour s’orienter vers des jeux plus narratifs aux graphismes réalistes comme le dernier « Gears 5 ». C’est à ce moment-là que l’insider shinobi602 lui a répondu : « Oh, tu ne seras pas déçu ». Et que ce dernier s’est même permis de rajouter :

En fait, vous n’allez plus devoir attendre très longtemps, sincèrement. Je suis vraiment enthousiasmé par tout ce qui se prépare chez Xbox. Des mondes fantastiques incroyables, des reboots, de la science-fiction… Cela devrait être amusant.«

Une stratégie qui semble donc s’inspirer de celle de Sony et PlayStation qui ont l’habitude de proposer ce genre de jeux. Pour rappel, shinobi602 est un habitué des forums ResetEra et il a par le passé donné de nombreuses informations concernant plusieurs acteurs de l’industrie du jeu vidéo, notamment sur Sony avec des informations en avant première sur God of War ou Horizon Zero Dawn.