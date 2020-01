Selon une étude, les machines à voter présentent de sérieux risques de manipulation

Depuis longtemps déjà, les risques de piratage et de manipulation à distance des machines à voter sont évoqués. Pour faire face au problème, le vote électronique s’accompagne de plus en plus de l’impression d’un bulletin papier. Selon les professionnels du secteur, cela doit notamment permettre de mieux sécuriser le processus électoral en rendant possible les audits postélectoraux.

Une étude publiée par des chercheurs de l’Université du Michigan vient profondément remettre en cause cette idée. Cette fois, les électeurs semblent en cause car très peu d’entre eux vérifieraient leurs bulletins papiers une fois le vote effectué.

Un effort de sensibilisation est nécessaire

« Sur la base des performances de 241 sujets humains dans un environnement de bureau de vote réaliste, nous constatons qu’en l’absence d’interventions spécifiques, les taux de détection et de signalement des erreurs sont dangereusement bas », précisent les chercheurs.

Dans le détail, 93 % des électeurs ont raté les erreurs, 40 % ont regardé leur bulletin et 6% ont repéré la modification de leurs choix. Ces résultats posent très sérieusement question dans la mesure où l’on sait que les citoyens américains votent sur de très nombreux sujets le jour du vote.

Il existe cependant une petite note d’espoir selon les auteurs de l’étude. Si les votants sont sensibilisés au problème, leur étude des bulletins est beaucoup plus précise et les taux de détection bien plus élevés. Le message est donc transmis aux organisateurs du vote.

Il faudra en tout cas faire vite car les risques de piratage extérieur des machines sont très élevés. En octobre dernier, des hackers éthiques américains ont voulu le démontrer et ils ont pu pénétrer aisément sur des machines qui seront utilisées lors des élections de novembre prochain. Parmi les principaux défauts de conception, on trouve les mots de passes par défaut qui sont trop faiblement sécurisés et le cryptage de très mauvaise qualité.