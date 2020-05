Sensor Tower lève 45 millions de dollars pour développer son analyse de données des applications mobiles

Sensor Tower est la référence en matière d’analyse de données et de performances liées à des applications mobiles du Play Store ou de l’App Store. Elle commercialise également ses propres VPN. L’entreprise vient de clôturer une levée de fonds auprès de Riverwood Capital à hauteur de 45 millions d’euros.

Sensor Tower avait pourtant récemment été épinglée à cause de ses propres applications qu’elle avait développées et qui ne respectaient pas les règles relatives à la collecte de données personnelles. Celles-ci, une vingtaine environ, n’étaient alors plus disponibles sur le Play Store ou l’App Store pour avoir enfreint ces règles. Néanmoins, cette mauvaise publicité ne semble pas l’avoir impactée.

Un développement de son activité sur un marché porteur

Grâce à ce partenariat, elle souhaite développer une plateforme d’analyse de données sur l’écosystème mobile la plus performante du marché. Cet investissement lui permettra notamment d’augmenter ses effectifs, d’ouvrir de nouveaux bureaux et de continuer à développer sa stratégie marketing. En 2019, la société avait enregistré une croissance record de 65% par rapport à l’année passée même si elle était restée discrète sur le chiffre précis.

L’entreprise qui compte désormais 75 employés a doublé son effectif l’année passée. Elle souhaite ainsi s’implanter dans différentes parties du Globle. Le dernier bureau a été ouvert à Londres pour répondre à la demande provenant du Moyen-Orient et d’Afrique.

Le marché lié à l’analyse des applications mobiles est extrêmement lucratif. Selon une étude de eMarketer, un Américain passerait presque 4 heures devant son smartphone, étant précisé qu’environ 90% de ce temps est consacré aux applications mobiles.

Afin de pouvoir maximiser leurs profits, les développeurs d’applications et les investisseurs doivent pouvoir disposer d’un outil d’analyse de données fiable. Cela leur permet d’adapter leur stratégie aux utilisateurs et à leurs besoins. Sensor Tower semble donc avoir un bel avenir devant elle.