Les services client peuvent lire ce que vous êtes en train d’écrire

Souvent, les sites internet bien conçus proposent un outil pour discuter en direct avec un membre de l’équipe de l’entreprise. Dans d’autres cas, le chat est proposé pour résoudre un problème. Afin de mieux gérer les demandes et d’anticiper les recherches à effectuer, plusieurs solutions permettent de savoir ce qu’un client ou un prospect est en train d’écrire.

Cette fonctionnalité est présenté sous plusieurs noms. LiveAgent appelle cela « real-time typing view » … c’est assez explicite. Pour LiveChat, c’est « message sneak peek » et chez Salesforce Live Agent, on retrouve « sneak peak ».

Cette approche est à double tranchant si l’on se met dans la peau du demandeur. D’un côté, notre problème est explicite, il est présenté au service client, puis détaillé message après message. La personne par écran interposé découvre à l’avance ce que l’on est en train d’écrire. Elle peut alors débuter une réponse appropriée, et nous faire gagner du temps.

Sur un autre aspect, maintenant que vous êtes au courant, vous vous sentirez à chaque fois épiés. Ajouter une insulte sur le coup de l’énervement, puis la retirer avant d’envoyer le message n’apparaitra plus comme une bonne idée. De plus, tout ce qui pouvait sembler humain et dans un semblant d’échange se transforme, comme si vous saviez que la personne en face lisait dans vos pensées. Autant mettre un chatbot perfectionné à la place…

Il ne s’agit pas là d’une véritable trahison car quand on constate le temps de réponse via une messagerie de service client, on se rend compte que tout va très vite. Avec un peu jugeote, on se dit qu’il n’y a pas 36 000 solutions. De la même manière que les plateformes d’appel précisent qu’un appel est enregistré, les plateformes pourraient prévenir les utilisateurs que leurs messages sont visibles.

Le numérique et la gestion des données sur toutes les strates de nos relations avec les marques vont continuer d’entrainer ce type de fonctionnalités. Peut-être même qu’un jour, comme on peut parfois prédire des délits, on pourrait prédire le problème d’une personne et y répondre avant même qu’elle ne le présente au service client.

Source