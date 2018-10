Le service Xbox Game Pass de Microsoft bientôt sur PC

Le Xbox Game Pass bientôt étendu au PC

Depuis le mois de juin 2017, les joueurs Xbox One ont la possibilité de souscrire à l’abonnement Xbox Game Pass. Contre la somme de 9,99 euros/mois, ce dernier permet d’accéder librement, et en illimité, à une centaine de jeux issus des ludothèques Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Régulièrement, Microsoft ajoute et retire de nouveaux titres, et n’oublie pas de proposer les titres Microsoft Studios en day one sur la plateforme.

Récemment, dans le cadre de la présentation de ses résultats, Microsoft a confirmé la très bonne forme de la division Xbox, dont le chiffre culmine à 2,7 milliards de dollars. Comme toujours, Microsoft n’a pas tenu à dévoiler le moindre chiffre précis concernant les abonnés Xbox Game Pass et Xbox Live Gold, se contentant d’annoncer « 57 millions de membres Xbox Live aujourd’hui« , contre 53 millions l’an dernier. Impossible donc de connaitre le nombre d’abonnés payants.

Microsoft est évidemment présent sur PC avec sa section gaming, et le fait de porter le Xbox Game Pass sur PC permettra d’agrandir la force de sa communauté gaming selon Satya Nadella. A l’heure actuelle, l’arrivée du service sur PC est donc bel et bien confirmée, mais on ne sait pas encore exactement quelle sera la teneur de ce Xbox Game Pass version PC.

Certains imaginent ainsi qu’un catalogue spécial PC sera proposé par Microsoft, mais d’autres se prennent déjà à rêver à de nouveaux titres estampillés Xbox Play Anywhere. Rappelons en effet que certains titres (comme Sea of Thieves ou encore Forza Horizon 4) permettent d’être joués sur Xbox comme sur PC, via un seul et même achat. Celui qui a fait l’acquisition de Forza Horizon 4 sur Xbox One peut ainsi dès aujourd’hui librement télécharger le jeu gratuitement depuis le Microsoft Store. Reste à savoir maintenant quand (et comment) sera lancé ce Xbox Game Pass version PC.