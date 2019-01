ShotOniPhone : Apple organise un grand concours photo

Place au #ShotOniPhone Challenge

En ce début d’année 2019, Apple souhaite mettre en avant les plus belles réalisations faites avec l’iPhone, ou « l’appareil photo le plus populaire au monde » selon le géant américain. Les utilisateurs d’iPhone sont ainsi cordialement invités à partager leurs plus beaux clichés, avec un grand concours #ShotOniPhone lancé ce 22 janvier, et qui fermera ses portes le 7 février prochain.

Une fois les photos collectées par Apple, un jury examinera les clichés venus du monde entier et sélectionnera dix gagnants, qui seront révélés en février. Les photos gagnantes seront exposées sur les panneaux d’affichage de plusieurs grandes villes, dans certains Apple Store et en ligne. A noter que le concours est ouvert uniquement aux participants âgés de plus de 18 ans, et que les employés Apple et leur famille proche ne peuvent pas y prendre part.

Evidemment, pour Apple, c’est l’occasion de mettre en avant ses nouveaux iPhone Xr, Xs et Xs Max, particulièrement efficaces en photo il faut bien l’admettre. Si du côté de la gamme iPhone Xs, on profite d’un double capteur photo, en ce qui concerne l’iPhone Xr, on dispose d’un simple module de 12 mégapixels dédié à la photo, mais dont les résultats sont particulièrement flatteurs, comme le démontraient récemment les experts de chez DxOMark.

Un jury d’experts en photo (et en Apple)

Le jury de ce concours #ShotOniPhone est évidemment composé de nombreux experts de la photographie, dispersés dans le monde entier. On y retrouve notamment le responsable de l’équipe photographie de la Maison Blache pour le président Obama, Pete Souza, mais aussi son compatriote américain Austin Mann, sans oublier Annet de Graaf (Pays-Bas), Luisa Dörr (Brésil), Chen Man (Chine), mais aussi Phil Schiller, Sébastien Marineau-Mes ou encore Jon McCormack.

Pour participer au défi mis en place par Apple, partagez votre plus beau cliché pris à l’iPhone sur Instagram ou Twitter avec le mot-clé #ShotOniPhone, en précisant le modèle d’iPhone utilisé dans la légende de l’image. Il est aussi possible d’envoyer la photo dans sa résolution maximale à l’adresse [email protected] en nommant le fichier suivant le format « prénom_nom_modeleiphone ».