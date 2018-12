iPhone Xr : DxOMark démontre qu’un seul capteur photo est (largement) suffisant

L’iPhone Xr étonne même DxOMark en photo

La société française DxO, fondée il y a un peu plus d’une dizaine d’années, est notamment à l’origine de DxOMark, qui se charge de tester les performances des appareils photos et caméras. Avec le temps, le groupe a également mis à l’essai les smartphones, et les récents iPhone sont évidemment passés entre les mains des experts maison.

Ainsi, l’iPhone Xr constitue aujourd’hui le modèle nouvelle génération le plus abordable de la gamme Apple. Contrairement à l’iPhone Xs, pas de dalle OLED ici, ni même de double capteur photo. En effet, avec son iPhone Xr, Apple a repris le look de l’iPhone X, mais avec un seul et unique capteur photo, comme dans « le bon vieux temps« . Un capteur grand angle de 12 mégapixels, à f/1.8 et zoom numérique 5x, sans oublier un objectif à six éléments et un système de stabilisation optique de l’image.

Avec un seul capteur, on aurait pu croire que l’iPhone Xr allait être un bon cran en-dessous des iPhone Xs en terme de photo. Toutefois, selon les tests effectués par DxOMark, l’iPhone Xr n’a finalement pas grand chose à envier au système à double capteur embarqué par ses grands frères. A noter que le Google Pixel 3 est également un modèle d’excellence en photo, ce dernier n’étant pourtant doté (lui aussi) que d’un seul et unique capteur.

Ainsi, en terme de rendu, l’iPhone Xr offre des résultats très similaires à l’iPhone Xs, en terme d’exposition, de couleurs, de détails. Le groupe remarque toutefois que le modèle entrée de gamme est un peu plus à la peine en conditions de faible luminosité. En ce qui concerne le mode Portrait, l’absence de double capteur pourrait être très préjudiciable (pour les effets Bokeh), mais là encore, l’iPhone Xr affiche des performances très positives. A cela s’ajoute la possibilité de filmer en qualité 4K à 60 fps, ainsi qu’un mode HDR très performant selon DxOMark.

Ainsi, au classement générale, l’iPhone Xr se classe en septième position chez DxOMark, avec un score de 101. Il surclasse notamment le Samsung Galaxy S9 Plus, le Xiaomi Mi 8, le Google Pixel 2 ou encore l’iPhone X. Voilà qui devrait en rassurer plus d’un. Pour découvrir la review complète de l’iPhone Xr par DxOMark, direction cette adresse.