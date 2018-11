Silk Labs, le nouvel achat d’Apple dans l’intelligence artificielle

Silk Labs pour rattraper le retard dans l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle fait partie des grands chantiers d’aujourd’hui et de demain pour les géants des nouvelles technologies. Un chantier qui est trop souvent encore à l’état de friche avec des avancées très inégales. Apple a notamment pris beaucoup de retard en comparaison d’autres acteurs majeurs. Pour essayer de revenir dans le jeu, la marque à la pomme mise donc sur des acquisitions. C’est ce que l’entreprise vient de faire avec le rachat de Silk Labs.

Pour être précis, le rachat aurait eu lieu au début de l’année mais serait resté discret jusque-là. Qu’est-ce donc que Silk Labs ? C’est une start-up fondée par Andreas Gal, un ancien de la fondation Mozilla. On est loin de la très grande entreprise puisqu’il n’y aurait qu’une dizaine d’employés et la start-up n’a levé « que » 4 millions de dollars depuis sa création.

Que fait Silk Labs ? Du développement d’algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage profond. En clair, on parle là plus spécifiquement de détection sonore, faciale, ou encore de reconnaissance d’objets. Oubliez donc la capacité de savoir à cause de quel restaurant vous êtes malades…

Une approche respectueuse de la vie privée ?

On imagine sans souci des applications pour Apple, notamment du côté de la reconnaissance faciale. A défaut de pouvoir vous reconnaître grâce aux battements de votre cœur, Silk Labs assure être capable de reconnaître une personne grâce à une seule photo.

Mais surtout, à une époque ou la vie privée des internautes est souvent un business, Apple tient là l’opportunité de s’afficher à contre-courant. Silk Labs met en effet en avant son respect de la vie privée, notamment en n’ayant pas recours au cloud. Les données n’ont pas besoin d’être transmises puisque la solution de Silk Labs peut être implantée localement.

