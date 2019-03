Ce site web vous dit si le AirPower d’Apple est disponible ou non

Voilà bientôt deux ans qu’Apple a levé le voile sur le AirPower, un dispositif sans fil qui permettra aux utilisateurs de produits de la marque de recharger leurs appareils facilement -et en même temps. Néanmoins, la marque à la pomme semble avoir fait face à de nombreuses difficultés, au point que le chargeur n’est pas encore sorti.

Apple présentera-t-il le AirPower ce soir ?

Comme l’indique The Next Web, ces difficultés ont donné une idée à un utilisateur de Reddit qui attend, lui aussi, la sortie du AirPower d’Apple. En conséquence, il a dévoilé un site web intitulé isairpoweroutyet.com (que l’on pourrait traduire par « est-ce que le AirPower est sorti ? »). On ne peut pas faire plus simple, car il suffit de se rendre à l’URL concerné pour avoir la réponse. Pour l’instant, c’est un « Non » franc et direct qui s’affiche sur fond de keynote Apple.

Au-delà de la blague, plusieurs indices laissent à penser qu’Apple finira par lever le voile sur le AirPower sous peu. En effet, une page web concernant le dispositif a été découverte sur le site officiel de la firme. De la même façon, la marque à la pomme a récemment lancé ses nouveaux AirPods 2, des écouteurs sans fil dont le boîtier peut désormais se recharger sans fil. Il ne serait donc pas étonnant que le groupe présente le fameux produit accompagnant ce nouvel étui de charge.

Qui plus est, des rumeurs indiquent qu’Apple a finalement lancé la production du AirPower, laissant à penser que l’annonce serait imminente. Ce soir même, la marque à la pomme tiendra une keynote portant sur les services, dont son service de streaming. Si elle a dévoilé ses derniers produits sans grande annonce, l’on peut tout de même super qu’elle présente le chargeur lors de la présentation.

« One more thing » ?

