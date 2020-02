Skoda : le nouveau SUV 100% électrique sera baptisé… ENYAQ

Mais pourquoi ENYAQ au juste ?

Le groupe Volkswagen n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui que l’appellation du prochain SUV 100% électrique de la marque Skoda vient de trouver un nom officiel. Première modèle Skoda basé sur la nouvelle plateforme modulaire 100% électrique (MEB) du géant allemand, ce SUV électrique sera baptisé ENYAQ.

Selon le constructeur : « Avec son premier SUV 100% électrique, Skoda établit une nouvelle nomenclature qui combine le «E» en référence à l’électromobilité avec le «Q» qui caractérise la dernière lettre de la famille de SUV à succès de Skoda. Avec le nouvel ENYAQ, le constructeur automobile tchèque franchit une nouvelle étape dans son approche de l’électromobilité en 2020« .

Si les noms des SUV thermiques Skoda (Kodiaq, Karoq et Kamiq) sont dérivés de la langue des Inuits du Canada et du Groenland, c’est la langue irlandaise qui a été retenue pour l’appellation des SUV électriques de la firme. En effet, ENYAQ est dérivé du nom irlandais «enya», qui signifie «source de vie». Enya lui-même vient du gaélique irlandais «Eithne», qui signifie «essence», «esprit» ou «principe». La gamme de SUV électrique Skoda reprendra ainsi toujours une appellation débutant par un « E », et terminant par un « Q ».

Vers 25% de ventes de véhicules éléctrifiés en 2025 chez Skoda ?

Pour Skoda : « «Enya» est authentique, plein de caractère et vivant, facile à prononcer et à mémoriser et s’accorde parfaitement à l’aube de la nouvelle ère de l’entreprise qui fête cette année ses 125 ans. » Rappelons que Skoda a déjà lancé un véhicule électrique, avec la petite citadine Citigo iV.

Le Skoda ENYAQ est le prochain de la série de plus de dix modèles électrifiés qui seront lancés sous la marque Skoda d’ici la fin de l’année 2022. D’ici 2021, le constructeur automobile aura investi deux milliards d’euros dans le développement de modèles électriques et d’un écosystème autour de solutions de mobilité modernes et respectueuses de l’environnement. En 2025, Skoda espère que les véhicules électrifiés (hybrides ou 100% électriques) représenteront 25% des ventes totales de la marque.