Snapchat intègre un Shazam du vin (et de la nourriture) à son app

Ces derniers mois, les médias n’ont cessé d’évoquer le succès de TikTok auprès des ados et des jeunes adultes. Et Snapchat a peu fait parler de lui. Pourtant, comme de nombreuses plateformes, Snap affiche de très bons résultats durant la crise sanitaire.

D’ailleurs, cette semaine, l’entreprise a présenté des résultats trimestriels qui ont fait monter son action en bourse. En effet, les revenus de Snap ont augmenté de 52 % durant le troisième trimestre pour atteindre 678,7 millions de dollars. Cette hausse des revenus serait en partie attribuée à un changement de comportement des annonceurs, qui investissent de plus en plus dans la publicité ciblée en ligne.

Le nombre d’utilisateurs actifs par jour a augmenté de 11 millions et au mois de septembre, l’application en comptait un total de 249 millions. Celle-ci continuerait d’être particulièrement populaire auprès des jeunes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Par ailleurs, si vous utilisez déjà Snapchat tous les jours, vous aurez bientôt une autre bonne raison de continuer. Dans un billet publié cette semaine, Snap annonce en effet l’intégration d’un équivalent de Shazam pour le vin, et d’une fonctionnalité similaire pour la nourriture, sur sa caméra.

Pour le vin, Snap s’est associé à l’entreprise Vivino. Et grâce à ce partenariat, vous avez la possibilité de scanner une étiquette (plus de 12 millions de types d’étiquettes seraient reconnus) pour voir des informations utiles comme les notes de la bouteille, et une description.

Pour la nourriture, Snap a noué un partenariat avec Yuka. « Avec le scanner de nutrition de Snapchat, alimenté par Yuka, vous pourrez scanner jusqu’à 1 million de produits alimentaires selon Yuka et obtenir des évaluations sur la qualité des ingrédients dans de nombreux aliments emballés – trouvés dans votre propre garde-manger, ou même dans les allées alimentaires à l’épicerie. Yuka analyse les aliments dans quelques catégories, y compris le contenu nutritionnel de base, la présence d’additifs et la nature biologique du produit », indique Snap.

Petit à petit, la caméra de Snapchat devient utile dans la vie quotidienne

En plus des filtres, la caméra de Snapchat, qui est la partie centrale de l’application, devient un outil que l’on peut utiliser dans la vie quotidienne. Par exemple, il est déjà possible de scanner un chien avec cette caméra pour connaitre sa race.

Une autre fonctionnalité permet d’identifier des plantes et couvrirait 90 % de toutes les espèces végétales connues. Snapchat propose également un équivalent de Shazam pour la musique, grâce à un partenariat avec SoundHoud.

Et bientôt, vous pourrez aussi utiliser l’application pour vous renseigner sur les produits que vous achetez, ou pour scanner l’étiquette de la bouteille avant de déguster un bon vin.

En substance, Snapchat ne sert plus seulement à se divertir. L’application peut aussi avoir une utilité grâce à ses fonctionnalités de scan qui rappelle Google Lens, le moteur de recherche visuel de Google.