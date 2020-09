Snapdragon 875 : Samsung fabriquerait le processeur des flagships de 2021

Alors qu’Apple vient de présenter le processeur A14 Bionic qui équipera probablement ses prochains iPhone, des rumeurs circulent également à propos du processeur qui équipera la plupart des prochains smartphones haut de gamme sous Android : le Snapdragon 875.

Dans un article publié cette semaine, le site Android Authority relaie par exemple des rumeurs provenant de médias coréens et indiquant que le Snapdragon 875 sera fabriqué par Samsung. Si cela est vrai, il s’agirait d’une victoire pour le géant coréen puisque généralement, c’est le fondeur taiwanais TSMC qui s’occupe de la production de ces processeurs haut de gamme pour Qualcomm. Le marché serait estimé à plus d’un milliard de dollars. Néanmoins, ce ne serait pas la première fois que Samsung fabrique les processeurs haut de gamme de Qualcomm pour les smartphones Android.

Sinon, l’article d’Android Authority corrobore également l’information selon laquelle le Snapdragon 875 utiliserait la gravure à 5nm (comme la puce A14 d’Apple), ce qui devrait permettre de doper les performances ainsi que l’efficacité énergétique.

Le processeur des futurs concurrents de l’iPhone 12

De précédentes rumeurs avaient déjà évoqué un partenariat entre Qualcomm et Samsung ainsi que l’utilisation de la gravure 5nm EUV. Celles-ci suggéraient aussi que le processeur utiliserait des cœurs CPU Kryo 685 et un GPU Adreno 660. Et par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 875 aurait des dimensions inférieures de 25 % grâce au nouveau processeur à 5 nm.

Il y a également des sources qui suggèrent qu’étant donné que le Snapdragon 875 pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix des smartphones, Qualcomm pourrait aussi lancer une version « Lite » de ce processeur qui coûtera moins cher mais qui permettra quand même d’avoir des appareils premium.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore à considérer avec prudence. Normalement, si Qualcomm ne rompt pas avec ses traditions, celui-ci devrait présenter ses nouveaux processeurs pour les smartphones de 2021 au mois de décembre.

En devrait alors en savoir plus sur le Snapdragon 875, ainsi que sur les améliorations qui seront apportées par rapport à la génération précédente. En tout cas, les performances de celui-ci seront certainement comparées à celles du processeur A14 d’Apple, qui est utilisé par le nouvel iPad Air et qui sera certainement aussi utilisé par les iPhone 12. Lors de sa keynote, Apple s’est vanté d’être le premier à utiliser la gravure à 5 nm sur ce processeur.

Sinon, Qualcomm dope également petit à petit ses puces pour les smartphones abordables en y ajoutant des fonctionnalités optimisées pour le gaming ainsi que la prise en charge de la 5G. Récemment, l’entreprise a annoncé que bientôt, elle lancera un nouveau processeur qui permettra d’avoir la 5G sur des modèles très abordables (probablement à moins de 250 euros).