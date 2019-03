« State of Play », ou le Nintendo Direct de Sony (et c’est ce soir !)

Sony lance ses rendez-vous State of Play

Depuis quelques (longs) mois déjà, Nintendo propose des rendez-vous réguliers à ses fans, prenant la forme de courtes vidéos diffusées sur Youtube : les Nintendo Direct. Du côté de chez Microsoft, on s’est inspiré de la chose pour lancer Xbox Inside. Chez Sony, on s’est (aussi) inspiré de la chose pour lancer State of Play.

Ainsi, State of Play proposer des informations et des annonces sur l’univers de PlayStation. Dans le premier épisode, Sony promet des trailers, des annonces et des vidéos de gameplay inédites des prochains titres PS4 et PS VR. Contrairement à un Nintendo Direct, l’émission State of Play sera diffusée en direct, mais pourra bien sûr être visionnée à la demande peu de temps après sa diffusion.

A l’heure actuelle, impossible de savoir quelle forme prendra ce nouveau rendez-vous Sony. Toujours est-il que ce dernier sera l’occasion pour le groupe nippon de dévoiler de nouveaux titres à venir, et sans doute (un jour) de lever le voile officiellement sur le futur de la PlayStation. Rappelons en effet que Sony sera absent de l’E3 2019, laissant le champ libre à Microsoft pour exhiber l’avenir de sa gamme Xbox.

De notre côté, on espère que Sony donnera des nouvelles d’un certain Last of Us II, de Ghost of Tsushima, du nouveau Crash Team Racing, mais aussi (pourquoi pas) de Death Stranding, le nouveau projet d’Hideo Kojima, avec (entre autres) un certain Norman Reedus de la série The Walking Dead.

Le premier rendez-vous Sony State of Play est fixé à ce soir 22 heures (en France).