Sony annonce 3 films et 7 séries adaptés de jeux Playstation

Alors que Sony mène une guerre des consoles acharnée contre Microsoft, le président de Sony Pictures a de bonnes nouvelles à annoncer.

Lors d’une longue entrevue portant notamment sur la chronologie des médias, Tony Vinciquerra est revenu sur la stratégie de Sony Pictures quant au portage des licences Playstation en films et séries. « Vous allez voir beaucoup plus d’intégration des sociétés Sony ensemble » a-t-il indiqué.

Aussi, il annonce que trois films et sept séries adaptés de jeux Playstation sont en préparation. « Nous n’avons pas de plan spécifique » précise-t-il, « mais nous avons un programme au sein de la société appelé One Sony ». Ce programme vise à intégrer davantage les « produits de divertissement » du groupe.

Quels seront les jeux Playstation adaptés en films et séries ?

Sur les trois films et sept séries promises par Sony Pictures, deux seulement sont connus pour le moment. Le premier long-métrage adapté des jeux Playstation sera Uncharted. Le personnage principal sera incarné par Tom Holland que vous avez vu enfiler le costume de Spiderman.

Aucune date de sortie n’est annoncée mais des images de l’acteur sur le tournage ont fuité. Son lancement dépendra principalement de la situation sanitaire mondiale, Sony Pictures souhaitant continuer à proposer ses films dans les salles de cinéma.

Interrogé sur ce point, le PDG de Sony Pictures a indiqué qu’il ne souhaitait pas que les films sortent directement sur les plateformes de streaming, comme le fait Disney avec son service Disney+ (Soul, son prochain long métrage de Noël sera disponible dès le 25 décembre sur Disney+). En revanche, Sony n’est pas contre une sortie plus rapprochée sur ces plateformes, environ 30 jours après la sortie en salles.

Côté séries, le mystère reste entier. On sait pour le moment qu’une série The Last of US est en préparation chez HBO. À cette heure, on ne connaît même pas les acteurs qui incarneront les personnages d’Ellie et Joel.

Au regard des licences choisies par Sony, on peut donc s’attendre à un catalogue composé des plus gros succès de la Playstation. Au risque, peut-être, de décevoir certains joueurs. Les adaptations de jeux vidéo en films ou séries se sont montrés jusqu’à maintenant plutôt moyennes voire cultes par leur médiocrité (coucou Mario !). Seule la série The Witcher adaptée du jeu éponyme proposée par Netflix a reçu des critiques plutôt positives. Espérons que les licences adaptés de Sony seront au moins aussi convaincantes. D’ailleurs, quel jeu souhaiteriez-vous voir adapté en film ou série ?