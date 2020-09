Sony annonce un Showcase autour de la PlayStation 5 pour la semaine prochaine

On s’en doutait, après la prise de parole de Microsoft cette semaine pour dévoiler la Xbox Series S, son prix, sa date de sortie, ses caractéristiques, mais aussi les informations autour de la Xbox Series X avec date de lancement des précommandes, Sony n’allait pas tarder à réagir. Et cette réaction ne se sera pas fait attendre.

C’est donc en plein après-midi un samedi que PlayStation annonce sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et via un article sur les différents PlayStation Blog dans le monde qu’un showcase autour de la PlayStation 5 allait se tenir le mercredi 16 septembre 2020 à partir de 22h.

La PS5 se dévoile un peu plus le 16 septembre !

C’est officiel, et de nombreux joueurs l’attendaient depuis la première conférence du 11 juin 2020. Sony va de nouveau communiquer de manière officielle sur la PlayStation 5 le mercredi 16 septembre à 22h lors d’un événement qui durera 40 minutes.

Diffusion de l’événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2020

Au programme, en marge de la sortie de la console en fin d’année 2020, Sony présentera de nouvelles informations autour des jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !). On peut donc imaginer que l’on va avoir le droit à l’annonce de nouveaux jeux ainsi qu’à la présentation de jeux qui ont déjà été annoncés dans les dernières semaines. Le line-up de la PS5 (catalogue de jeux au lancement d’une console) devrait donc se dessiner dès la semaine prochaine.

Sony annonce par la même occasion que les jeux présents lors de cet événement seront des « titres des Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale ». On peut donc imaginer que si les rumeurs assez folles autour des gros partenariats de Sony sont vraies… C’est lors de cet événement qu’ils seront en partie dévoilés ! Ce qui peut faire monter la pression à seulement deux mois des sorties next-gen.

Pour ce qui est du prix et de la date de sortie de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition, Sony ne les aborde pas. Mais il semble logique que cette annonce ne soit pas faite en amont et que PlayStation puisse nous l’annoncer en fin de conférence pour ne pas gâcher la surprise. Réponse dans quatre petits jours !