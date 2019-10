Sony est déjà prêt à dégainer (un jour) la PlayStation 10

Sony sécurise sa future gamme PlayStation

Il y a quelques jours, Sony Interactive Entertainment confirmait l’arrivée, en fin d’année 2020, de la nouvelle PlayStation 5. Une console évidemment très attendue, qui sera confrontée d’ailleurs à la Xbox Scarlett, et qui devrait offrir différents éléments de rétrocompatibilité, une fonction désormais très chère aux joueurs.

Mais Sony voit déjà beaucoup plus loin pour sa gamme PlayStation, puisque le groupe a d’ores et déjà déposé les appellations PS6, PS7, PS8, PS9 et même PS10 ! Evidemment, cela permet à Sony de sécuriser le futur de la gamme PlayStation, et d’éviter qu’un tiers ne décide d’utiliser cette appellation pour un quelconque usage.

La PlayStation 10 en 2050 ?

Pour la petite histoire, rappelons que Sony a lancé sa PlayStation en 1994, mais que l’appellation « PS » n’a été sécurisée qu’en 2000, en même temps que l’appellation « PS2 ». Par la suite, Sony a joué la sécurité, en déposant le nom « PS3 » en 2005, soit quelques mois avant sa disponibilité en boutiques.

De son côté, le nom « PS4 » a été déposé en 2006, pour une sortie de la console en 2013. Enfin, l’appellation « PS5 » avait elle aussi été déposée dès l’année 2006, pour une sortie de la machine fin 2020 donc.

Evidemment, les géants de l’industrie high-tech (et les autres) ont désormais pour habitude de déposer des brevets de longues années avant la disponibilité d’un produit ou d’une technologie. Cela n’indique d’ailleurs pas forcément la confirmation d’un produit, et il s’agit avant tout d’une manière pour la marque de « sécuriser » un produit ou une technologie maison, au cas où.

En ce qui concerne Sony, si l’on se fie au calendrier habituel, la console PlayStation 10 pourrait voir le jour aux alentours de 2050. D’ici là, rappelons que l’on devrait pouvoir profiter de la console la plus rapide du monde dès la fin de l’année prochaine, avec l’arrivée de la (déjà) très attendue PlayStation 5. On attend désormais de connaître le design de la machine, ainsi que les jeux qui figureront au line-up, avec sans doute quelques jolies surprises…