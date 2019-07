Sony aussi pourrait lancer son premier smartphone pliable (en 2020 ?)

Si l’on en croit les informations du leaker Max J, respectivement baptisé Samsung News sur Twitter, il se pourrait que le constructeur japonais Sony travaille sur son premier smartphone pliable.

Sony prêt à rejoindre Samsung, Huawei et Xiaomi avec un premier smartphone pliable ?

Le leaker a également partagé d’autres informations portant sur le smartphone pliable de Sony, indiquant que le téléphone pourrait disposer d’un SoC Snapadragon 855 et d’un modem Snapdragon X50 compatible avec la 5G. Des caractéristiques comme une batterie de 3 220 mAh, un design « nautilus », une caméra avec un zoom x10 et un écran conçu par la marque LG ont aussi été mentionnées.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X. The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem (Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd — Max J. (@Samsung_News_) July 6, 2019

Selon les rumeurs, le téléphone en question serait baptisé Sony Xperia X, un nom qui n’est pas sans rappeler le Huawei Mate X du constructeur chinois. Quant à sa date de sortie, il est possible que le smartphone pliable voit le jour à la fin de l’année en cours ou au début de l’année 2020. L’on peut supposer que celle-ci se fera l’an prochain en raison des problématiques techniques auxquelles la firme japonaise risque d’être confrontée.

Pour rappel, Samsung et Huawei ont tous deux repoussé les sorties respectives du Samsung Galaxy Fold et du Huawei Mate X. En effet, les deux constructeurs ont souhaité éviter que le lancement soit un désastre, sachant que les deux smartphones pliables sont commercialisés à des tarifs particulièrement élevés. De plus, il s’agit là de firmes dont l’hégémonie sur le secteur des téléphones mobiles n’est plus à prouver depuis des années, là où Sony a été en prise avec de nombreux échecs, si bien qu’il ne serait pas étonnant que la firme éprouve des difficultés à développer son nouveau produit. Il sera donc intéressant de voir comment la société s’en sort et si elle arrive à se placer sur ce nouveau segment, face à des concurrents redoutables.

Pour rappel, la marque chinoise Xiaomi travaille également à son premier smartphone pliable, un projet sur lequel elle a levé le voile à l’occasion du Mobile Word Congress il y a quelques mois.