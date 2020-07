Sony pourrait limiter les précommandes de sa PS5 à une console par foyer

Il y a quelques jours, et selon un rapport publié par Nikkei, on apprenait que Sony avait pris la décision de booster la production de sa nouvelle console, afin d’éviter, autant que possible, toute forme de rupture de stock en fin d’année. Ainsi d’un objectif de 6 millions de machines produites en 2020, Sony aurait finalement l’intention de mettre plus de 10 millions de machines en boutiques. Pour éviter une pénurie, Sony aurait également d’autres idées…

Vers une limite d’une seule PS5 par foyer ?

Alors que Microsoft tiendra ce jeudi 23 juillet sont rendez-vous Xbox Games Showcase, Sony devrait très prochainement donner des nouvelles de sa future PS5. On attend notamment de découvrir la date de sortie officielle, ainsi que le tarif de cette nouvelle console, qui sera déclinée en une version classique et une version Digital Edition.

La console bénéficiera évidemment d’une grande campagne de précommande, pour permettre aux plus pressés d’être certains de mettre la main sur la DualSense le jour J. Toutefois, afin d’éviter certains abus, Sony aurait dans l’idée de limiter les précommandes de sa PS5 à raison d’une console par foyer. C’est ce qu’indique en tout cas le code source de la boutique PlayStation Direct.

Ce dernier indique en effet : « Vous ne pouvez acheter qu’un seul exemplaire de PlayStation 5. Vous avez déjà ajouté une console PlayStation 5 dans votre panier. » Sur sa boutique officielle, Sony aurait donc décidé de limiter le nombre de précommandes, mais rien ne devrait empêcher les revendeurs partenaires de prendre plusieurs réservations pour un seul et même client.

Une manière d’éviter la pénurie, mais aussi (et surtout) d’éviter toute forme de spéculation avec la PS5. Rappelons que la récente Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077, lancée à 299 euros, a littéralement été prise d’assaut en boutiques, et de très nombreux exemplaires ont aussitôt été remis à la vente, sur eBay ou ailleurs, à des tarifs nettement supérieurs…