Un nouvel écran GPS Sony pour voiture, embarquant CarPlay et Android Auto

« Les constructeurs automobiles incorporant de plus en plus d’écrans de plus en plus grands dans leurs nouveaux modèles, les propriétaires de voitures traditionnelles ne doivent pas manquer les dernières technologies », déclarait Mike Fasulo, président et chef de l’exploitation de Sony Electronics North America. De ce constat, Sony vient de présenter le « XAV-AX8000 », un écran GPS multimédia pour voiture, aux équipements plutôt intéressants, si votre voiture ne possède pas d’écran sur le tableau de bord.

Un écran GPS multimédia Sony, pour embarquer CarPlay et Android Auto

En septembre prochain, Apple mettra à jour l’interface de son application CarPlay, permettant d’accéder facilement à plusieurs des applications de notre iPhone utiles sur la route. Avec l’arrivée d’iOS 13, CarPlay aura droit à des petites corrections, avec une refonte totale de l’interface.

Et si la majeure partie de ceux qui en profiteront posséderont une voiture suffisamment récente et équipée pour disposer d’un écran GPS à bord, sachez qu’avec ce nouvel accessoire Sony, l’application deviendra accessible à tous les modèles de voiture.

En décembre prochain, à la date de commercialisation de cet écran de 9 pouces, il sera possible d’embarquer Android Auto et CarPlay, en connectant notre smartphone au boîtier par câble USB. Le produit disposera d’un micro, et vous pourrez également profiter des assistants vocaux Siri et Google Assistant pour contrôler l’appareil. Un moyen d’inviter Waze ou encore Google Maps dans notre voiture.

Des équipements et fonctionnalités complets

Sony n’a pas manqué d’ajouter un équipement qui fait partie de son ADN. En effet, l’écran GPS multimédia sera dôté de quatre enceintes de 55W, pour un son pouvant tout à fait remplacer la sono de votre voiture, en embarquant notamment le Bluetooth et les applications telles que Spotify.

La firme japonaise a elle-même développé une plateforme servant d’interface à des applications. L’occasion par exemple de pouvoir aller sur Youtube, alors que CarPlay et Android Auto ne le permettent pas.

« Les auto-radios les plus récents de Sony proposent des écrans de grande taille, un son puissant et des fonctionnalités de pointe qui améliorent considérablement l’expérience de divertissement en voiture, que les utilisateurs conduisent en ville ou effectuent un long voyage en voiture » mettait en avant le président et chef de l’exploitation de Sony Electronics North America.

Un prix conséquent

Dans son communiqué de présentation, Sony indiquait que le modèle sera disponible à la commande à partir du mois de décembre. Il sera affiché à un prix conséquent : 600 $. Mais en vue de ses fonctionnalités, de sa qualité et de son aspect pratique (seulement un point d’attache, possible sur la plupart des voitures), l’écran pourrait plaire à ceux ne désirant pas changer de voiture, mais souhaitant s’équiper de fonctionnalités d’infodivertissement à leur modèle. Le prochain « must have » des voitures de collection ?