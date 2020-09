SpaceX réussi le deuxième essai de son prototype Starship

SpaceX a procédé à un nouveau test de son vaisseau Starship, un deuxième essai que l’entreprise spatiale a validé avec succès. Le 4 septembre, cette dernière a fait décoller le prototype à 150 mètres, soit la même hauteur que la dernière fois, depuis la base de Boca Chica, au Texas. Cette fois-ci, aucune explosion dangereuse pour l’appareil n’a eu lieu.

Elon Musk a réagi sur Twitter, désignant le prototype sous le nom de château d’eau volant avant d’ajouter : « Il s’avère que vous pouvez faire voler n’importe quoi haha ».

Turns out you can make anything fly haha https://t.co/FJdHqRdVDb — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2020

SpaceX et l’ambitieux vaisseau Starship

Cette fois-ci, le prototype utilisé est différent du modèle précédent. Il s’agit là du SN6, un appareil qui ressemble tout de même beaucoup au SN5. Les deux sont assez impressionnants en ce qu’ils n’ont pas d’ailerons ou autres éléments qui rappellent ceux propres aux fusées habituelles.

Pourtant, ce sont bel et bien ces appareils de 120 mètres de haut qui sont destinés —entre autres, à envoyer des personnes sur la Lune et sur Mars. Lors du précédent essai qui a eu lieu durant l’été, Elon Musk avait déclaré : « Nous irons sur la Lune, nous aurons une base sur Mars, nous enverrons des gens sur Mars et créerons de la vie multiplanétaire ».

Si les ambitions de SpaceX sont très élevées, le vaisseau Starship est encore loin d’être prêt à pouvoir transporter des personnes aussi loin. De nombreuses étapes doivent encore être validées par la société américaine avant qu’elle puisse accomplir ce type de projets dans le futur. Par la suite, l’appareil servira également aux transports d’astronautes ou de charges comme des satellites.

Elon Musk l’avait dit il y a quelques mois, Starship est la nouvelle priorité absolue de SpaceX. Le patron de la société avait fait passer le message dans un courriel adressé aux employés de la société peu après qu’elle ait réussi l’exploit d’envoyer deux astronautes sur l’ISS avec sa capsule Crew Dragon. À la suite de la mission, tous deux ont pu être ramenés sur Terre sans encombre à bord du même appareil, marquant une étape clef dans les avancées de l’entreprise spatiale.