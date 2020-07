SpaceX trouve le moyen de réaliser une nouvelle économie de plus de 6 millions de dollars

Deux mois auparavant, SpaceX envoyait pour la première deux astronautes américains à bord de sa capsule Crew Dragon à destination de la Station spatiale internationale. Si cet exploit a beaucoup fait parler de lui, SpaceX ne s’arrête pas là et déborde de nouveaux objectifs à réaliser. Cette semaine la société dirigée par Elon Musk est parvenue pour la première fois à repêcher les deux moitiés du carénage utilisé sur l’un de ses lancements de la fusée Falcon 9. Ce revêtement est une couche protectrice en deux parties qui entoure la cargaison du lanceur pendant son ascension dans l’atmosphère en direction de l’espace.

Jusqu’à présent, SpaceX avait réussi à repêcher une seule de ces deux parties, mais c’est la première fois que la société parvient à récupérer les deux. SpaceX se concentre depuis ses débuts à réduire les coûts de ses lancements en créant des vaisseaux et autres fusées réutilisables au maximum. Cet objectif était jusqu’à présent assez compliqué, toutefois, SpaceX a aujourd’hui réussi à combler ses attentes. SpaceX estime pouvoir économiser jusqu’à 6 millions de dollars par lancement en récupérant et en réutilisant les moitiés de carénage. En plus des boosters réutilisables, cela représente une économie considérable.

Plusieurs millions de dollars d’économisés, mais pas seulement…

Ces économies sont évidemment financières, mais permettent également de réduire les efforts, et les risques pour le personnel. Toutes ces tentatives ne sont donc pas inutiles et permettent à SpaceX de remplir complètement ses missions sans trop coûter. Comme les premiers étages de la Falcon 9, les carénages sont également équipés de petits propulseurs pour contrôler leur atterrissage. Par la suite, les équipes de SpaceX vont repêcher ces parties de la fusée à l’aide d’immenses filets au milieu de l’océan.

En parallèle à cela, SpaceX a également un objectif encore plus important, celui de remplir plusieurs missions avec son immense vaisseau Starship. Parmi les rêves d’Elon Musk, on retrouve la possibilité de voyager de New York à Shanghaï en seulement 39 minutes toujours grâce au vaisseau Starship. Il avait appelé ce concept « Earth to Earth ».