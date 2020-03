Spider-Man : ce que le prochain film signifie pour le personnage

Le sujet devient de plus en plus évident au fil des mois et des annonces. Spider-Man a encore un gros film solo à réaliser du côté du Marvel Cinematic Universe. Mais, après cette échéance, l’avenir du personnage joué par Tom Holland devrait vraisemblablement s’écrire hors du MCU, directement dans l’univers étendu imaginé par Sony. L’acteur a déjà dit à quel point il était optimiste face à cette perspective. Mais il vient d’en rajouter une couche.

Spider-Man, le joyau perdu de Marvel

Le personnage de Spider-Man qui fait partie des favoris des fans de Marvel va donc faire ses adieux. Depuis le début, on savait, il ne s’agit que d’un CDD. On va en profiter à travers son film solo et une apparition dans une autre film. Pour se rassurer, on pensera aussi au fait que sans cet accord renégocié au dernier moment, la lune de miel aurait pu se terminer beaucoup plus vite.

Au vu de son dernier épisode, on sait déjà que Peter Parker va devoir apprendre à vivre avec le fait que le monde connaît désormais son identité de super-héros. Mais la suite ? Sony a une « super idée », a déjà expliqué Tom Holland. Il vient de donner plus de détails, confirmant que c’est bien la fin pour lui qui se rapproche.

Je suis super content, nous allons commencer à tourner Spider-Man 3 en juillet à Atlanta. Pour ce qui est de me montrer dans d’autres films Marvel, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu’ils veulent que je fasse. […] Zendaya sera définitivement dans le film, mais je ne sais pas quelle sera la relation entre MJ et Peter.

Pour une fois, Tom Holland a réussi à résister à l’idée de nous spoiler un peu. Rendez-vous le 14 juillet 2021 pour le découvrir sur grand écran.