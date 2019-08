Spotify et Apple pourraient enfin s’entendre sur le contrôle vocal via Siri

D’ici moins d’un mois, il vous sera peut-être possible de ne plus sortir votre téléphone pour commander Spotify, ainsi que toute autre application de streaming musical. Jusqu’à maintenant, seul Apple Music pouvait prétendre à être compatible avec l’assistant vocal Siri. Ce monopole pourrait être abandonné par Apple selon The Information, avec l’arrivée de Sirikit.

L’information a été découverte, alors qu’Apple travaillerait avec les développeurs d’application audio, afin d’intégrer ces dernières à son assistant vocal. Selon les « trois personnes proches du dossier » sur lesquelles The Information s’est appuyé, les utilisateurs pourront bientôt profiter de leur service musical préféré, par simple commande vocale.

Spotify avait porté plainte contre Apple

Lors du mois de mars dernier, Spotify avait déjà mentionné cette concurrence déloyale qu’Apple accordait à Apple Music sur ses produits. L’entreprise de streaming musical avait dès lors déposé une plainte auprès de la Commission européenne, contre un nombre de pratiques anticoncurrentielles.

Spotify avait mis en place le site « Time to Play Fair » pour détailler les différentes pratiques jugées déloyales par la firme de Cupertino. Son dernier point concernait Siri, et nous pouvions lire qu’« Apple ne nous permettra pas d’être sur HomePod et ils ne nous laisseront certainement pas nous connecter avec Siri pour jouer vos musiques ». Selon le service musical, « Apple rend de plus en plus difficile à des sociétés comme Spotify de proposer le meilleur de ce que nous puissions offrir à nos fans – tout cela dans l’intérêt de privilégier ses propres services et de désavantager ceux contre lesquels elle joue. »

Apple semble avoir souhaité régler ce point à l’amiable avec l’arrivée d’iOS 13 et d’iPadOS. Selon The Information, les deux entreprises seraient encore en discussion, et Spotify négocierait pour qu’iOS puisse proposer son service en tant qu’application par défaut, au choix de l’utilisateur. Sinon, il faudra certainement spécifier « Spotify » dans la commande vocale.

Spotify, de plus en plus tourné sur la commande vocale

Si iOS 13 inclurait bien les autres services musicaux à Siri, la nouvelle pourrait s’avérer être une victoire pour Spotify. La plateforme travaille de plus en plus dans de nouveaux projets donnant une place très importante à la commande vocale.

En mai dernier, la présentation d’un premier objet connecté par la firme suédoise avait introduit une fois encore cette volonté de contrôler l’application de plus en plus par la voix. Il s’agissait d’un petit lecteur audio baptisé « Car Thing », à installer sur le tableau de bord de sa voiture, et permettant un relais d’affichage et de contrôle de l’application.